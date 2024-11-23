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"شباب الشرقية" تواصل تدريب الفتيات على كرة السلة

تدريب الفتيات على
تدريب الفتيات على كرة السلة

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية فى استمرار فعاليات تدريب مركز الفتيات لكرة السلة تحت شعار "Her World" بالصالة المغطاة بالزقازيق بجوار التجنيد.

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جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار الاهتمام بالفتاة والمرأة فى كافة المجالات بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة، وتفعيلا لمبادرات وزارة الشباب والرياضة وحرص الوزير بأن تحصل الفتاة على حقوقها داخل المجتمع من خلال مشاركتها في جميع مجالات الحياة. 

التنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة السلة 

ويتم تدريب الفتيات على المهارات الأساسية لكرة السلة والتحكم فى الكرة والمشى والتمرير، ضمن خطة تدريب المشروع بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة السلة ، ويتم متابعة سير العملية التدريبية للمركز بصفة مستمرة، وتحت إشراف وتدريب الاتحاد المصرى لكرة السلة والمدربين المتخصصين من منطقة الشرقية لكرة السلة.

كما ينفذ هذا المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وبتوجيهات الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، بالشرقية الدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومعهم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إشراف الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة القاعدة الشعبية بالوزارة، الدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية.

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الصالة المغطاة الزقازيق بجوار التجنيد فعاليات تدريب مركز الفتيات كرة السلة الشباب والرياضة محافظة الشرقية الادارة المركزية للتنمية

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