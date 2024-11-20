شباب الشرقية: استمرار تدريب المشروع القومي لكرة القدم كابيتانو مصر

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أن مشروع "كابيتانو مصر" برنامج تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإشتراك مع وزارة الشباب والرياضة لإكتشاف المواهب الكروية في كل محافظات مصر ومجانا وبدون مقابل ونحذر كل من يستخدم الاسم أو اللوجو أو يربط إسمه بالبرنامج لاستغلال المواهب وتضليل أولياء الأمور لاستخدام أبنائهم في الاشتراك بأي أكاديميات أو مدارس كروية تحت اسم كابيتانو مصر.

المشروع القومى لكرة القدم

واشار الى استمرار تدريب المشروع القومى لكرة القدم " كابيتانو مصر " بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية " الادارة العامة للرياضة " على ملاعب ستاد جامعة الزقازيق ايام الاحد، الثلاثاء، الخميس من كل اسبوع بحضور الدكتور وائل فهمي مدير ادارة التنمية الرياضية بالمديرية، الكابتن محمد سامى الاخصائى الرياضى بالمديرية.

اكتشاف المواهب عن طريق خبراء

ولفت الدكتور احمد إبراهيم أن البرنامج لا يهدف للربح وإنما إكتشاف المواهب عن طريق خبراء من وزارة الشباب والرياضة فقط لتقديمهم للمجتمع وعن طريق اختبارات يتم الإعلان عنها في القنوات والمنصات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

البرنامج يعتمد على اختبار المواهب

وافاد الدكتور وائل فهمي ان فكرة المشروع "كابيتانو مصر" تعتمد على إجراء اختبارات للمواهب من الناشئين في عمر ١٤ عامًا من جميع أنحاء الجمهورية، وتُجري لهم الاختبارات بشكل مركزى بمحافظة القاهرة.

التدريب يجرى بانتظام

وتتم عملية التدريب بصورة منتظمة بقيادة الدكتور خالد محمد كمال المدير الفنى للمشروع، الكابتن مصطفى محمد ابراهيم مدرب عام، الكابتن محمد علي احمد مطر مدرب الحراس، الدكتور منى مسيم عبدالحليم المعد النفسى للمشروع.

الدكتور كمال درويش

ويُشرف علي المشروع اللجنة العلمية العليا لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور كمال درويش، وعضوية كل من الدكتور جمال محمد علي، والدكتور محمود سعد، ويؤكد ذلك اهتمام الوزارة باكتشاف الموهوبين فى مختلف الرياضات وفى مقدمتها كرة القدم التى تتمتع بشعبية كبيرة بالمجتمع.

الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسيد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وبتوجيهات الدكتور اشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية،وإشراف ومتابعة الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

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