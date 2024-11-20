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فوج شباب الشرقية يتوجه إلى شرم الشيخ ضمن رحلات "اعرف بلدك"

تحرك فوج الشرقية
تحرك فوج الشرقية ضمن رحلات اعرف بلدك

تحرك فوج الشباب بمحافظة الشرقية الى مدينة شرم الشيخ ضمن رحلات برنامج اعرف بلدك، والذي تتبناه الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة وذلك  خلال الفترة من 20 /11 /2024 حتى 24 /11 /2024 تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالإضافة إلى نجوى صلاح محمود وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة للشباب والرياضة بمحافظة الشرقية.

 

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ويشرف على الفوج الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، وعلاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الفنية والثقافية، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب، وراجى عياد مدير إدارة الخدمات الشبابية. 

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فوج الشباب مدينة شرم الشيخ محافظة الشرقية اعرف بلذك الادارة المركزية لتنمية الشباب وزارة الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب

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