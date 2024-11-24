الأحد 24 نوفمبر 2024
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شباب الشرقية: تنفيذ المرحلة الأولى للموسم الثالث للرواق الأزهري

تنفيذ المرحلة الأولى
تنفيذ المرحلة الأولى للموسم الثالث للرواق الأزهرى

نظمت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية إدارة تنمية النشء والمنفذ بمراكز شباب شيبة، العصلوجى، صفط الحنا الجلسة الثالثة والأخيرة من الرواق الأزهرى بمحافظة الشرقية.

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 المواطنة واحترام الآخر عنوان محاضرة اليوم 

ووفقا لخطة الندوات والموضوعات التى تم اختيارها تتناول ندوة اليوم بعنوان "المواطنة واحترام الآخر" حاضرها وعاظ منطقة وعظ الشرقية والمكلفين لعقد الجلسات حيث قدم فضيلة الشيخ زكى جودة  بمركز شباب شيبة، وفضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن بمركز شباب العصلوجى، وبمركز شباب صفط الحنا فضيلة الشيخ على جودة.

بروتوكول تعاون بين الشباب والأزهر 

هذا ويتم تنفيذ برنامج رواق الطفل والأسرة في دورته الثالثة للعام الثانى ٢٠٢٤_٢٠٢٥  بمراكز الشباب وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيههم التوجيه الأمثل، وكذلك الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان الطفل والأسرة لأى أمر من الأمور الدينية والدنيوية عن طريق كوكبة من الوعاظ من منطقة الوعظ بالشرقية.

 المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان 

وذلك  ضمن المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان حيث يتم تنفيذ الرواق الأزهري على مستوى محافظة الشرقية بحيث تعم الاستفادة لجميع أبناء مراكز الشباب بثلاث إدارات فرعية وفقا لبرنامج وخطة يتم التنسيق خلالها بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.

التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر 

حيث تم التنفيذ على مدار ثلاثة أشهر بواقع ثلاثة مراكز شباب بكل شهر يحاضر أربع جلسات كل جلسة بعنوان مختلف، المركز الأول بإدارة شباب الزقازيق غرب مركز شباب شيبه، والثانى بمركز شباب العصلوجى بإدارة شباب الزقازيق شرق، والمركز الثالث إدارة شباب ابو حماد - مركز شباب صفط الحنا. 

رعاية الدكتور أشرف صبحى 

هذا يتم تنفيذ البرنامج برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبتوجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية،

مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين

 وأيضا الدكتورة ايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة، بإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، د. طاهر كرار مدير إدارة البيئى والثقافى والعلمي بوزارة الشباب والرياضة.

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 الدكتور أحمد البسطويسي 

 ويشرف على تنفيذ البرنامج الدكتور أحمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء، وهند نصر منسق الرواق ورئيس القسم الثقافى، وبمشاركة وتنظيم  مدير الإدارات الفرعية ورؤساء قسم النشء ومديرى مراكز الشباب بشيبة والعصلوجى وصفط الحنا.

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