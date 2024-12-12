الخميس 12 ديسمبر 2024
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شباب الشرقية: استمرار فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية "الفتاة والمرأة"

إستمرارفعاليات المشروع
إستمرارفعاليات المشروع القومى للياقة البدنية

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية انه  اليوم  تم تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والألعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية ورياضة الكاراتيه وتعليمهم كيفية الدفاع عن النفس تحت إشراف مدربات اللياقة البدنية والكاراتيه.   

"شباب الشرقية": استمرار تنفيذ فعاليات اللياقة البدنية للبنين والبنات

جعل الرياضة أسلوب حياة 

ويأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بممارسة الفتاة والمرأة بالرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة بحضور الدكتور وائل فهمي مدير إدارة التنمية الرياضية

 مراكز الشباب المشاركة فى التنفيذ

وفي هذا العام تم افتتاح 4 مراكز للمشروع القومى للمرأة فى جميع أنحاء المحافظة لزيادة الممارسة الرياضية والاهتمام بالمرأة واماكن التنفيذ "  نادى السكة الحديد  ، مركز شباب منيا القمح، مركز شباب أبو حماد، مركز شباب شرقية مباشر بالابراهيمية  " ويتم ذلك وفقا للخطة التدريبية الموضوعة، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات.

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لدى الفتيات

وقال عبد العظيم: إن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الممارسة لدى الفتيات، وبث روح المنافسة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياة ، بالإضافة إلى تعليمهم كيفية الدفاع عن النفس وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الشرقية 

ويجري ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور  أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وإشراف الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، الدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

شباب الشرقية تنفذ ورشة عمل حول الاستخدام الآمن للإنترنت بالزقازيق

 

 

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