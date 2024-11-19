شباب الشرقية تطلق مبادرة لخفض النمو السكانى

قامت وحدة السكان بمحافظة الشرقية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ومديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومى للمراه بتنفيذ مبادرة (تحدث معه) التابعة للإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية وتسريع الإستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكانى وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين ودعم الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

ندوة تثقيفية لمبادرة تحدث معه لتمكين الشباب

نفذت وحدة السكان بالشرقية ندوة تثقيفية لمبادرة تحدث معه لتمكين الشباب المقبلين على الزواج اجتماعيا واقتصاديا اليوم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمكتبة مصر العامة العامه عدد المستفيدين 57 إلقاء الدكتورة أمل طارق وهدفت على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير أليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يساهم فى خفض معدلات الطلاق

اختيار التوقيت والسن المناسب للزواج

تناولت الندوة عدة محاور والتى بدورها تساعد الشباب المقبلين على الزوج فى اختيارالتوقيت والسن المناسب للزواج فضلا عن أهمية إجراء الفحوصات الطبية ماقبل الزواج وخطورة الزواج المبكر وزواج الأقارب وغيرها من الأمور التى تتعلق الأمور التى تخص الشباب المقبلين على الزواج تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومعالى المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية والمهندسة لبني عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية المشرف العام علي وحدة السكان الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة واشراف الدكتور ايمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب المحاسب سيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب وريهام رجب مدير وحدة السكان بالشرقية وهانى العراقى مدير إدارة شباب الزقازيق شرق وتغريد عبد السلام مدير العلاقات العامة.

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