شباب الشرقية: استكمال الانتقاء لمن يرغب في الانضمام لمشروع الموهبة الحركية

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أن المشروع القومى للموهبة الحركية ينفذ فى إطار دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باكتشاف ورعاية الموهوبين من الأطفال فى سن مبكر وتأهيلهم بدنيا وتدريبهم تحت إشراف لجنة علمية متخصصة.

استمرار فعاليات تدريب الأطفال للمشروع القومى

وتستمر فعاليات تدريب أطفال المشروع القومى للموهبة الحركية، وكذلك المرحلة التخصصية لرياضات الجودو، سلاح الشيش، العاب القوى والمنفذ بالصالة المغطاة بجوار منطقة التجنيد، وذلك أيام السبت، الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، ويتم التدريب تحت إشراف مدربين متخصصين فى التعامل مع الأطفال فى المراحل السنية للمبكرة.

استكمال الانتقاء للراغب فى الانضمام للمشروع القومي

وأعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية عن استكمال الانتقاء لمن يرغب في الانضمام للمشروع القومي للموهبة الحركية، والذى يعد خطوة أساسية لتحديد وتطوير المواهب الحركية وتوجيه الأطفال نحو البرامج التدريبية الملائمة وتوفير الدعم اللازم لتحقيق تطورهم الحركي. كما تساهم في توفير الفرص المناسبة للمواهب الحركية وتشجيعها للوصول إلى أعلى مستويات الأداء في الرياضة والحركة.

إمداد المشروعات القومية للموهبة الرياضي

وأفاد الدكتور احمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة أن الهدف من المشروع إمداد المشروعات القومية للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحادات والأندية بالمواهب المتميزة رياضيا وتحسين أداء المشاركات المصرية في البطولات الدولية والعالمية والأولمبية لتحقيق أكبر عدد من الميداليات، وتتم العملية التدريبية تحت إشراف اللجنة العلمية واختيار مدربين متخصصين للتعامل مع الأطفال والعمل وفقا للخطة التدريبية الموضوعة من اللجنة العلمية الدكتورة رشا عبدالله، والدكتور عبدالرحمن العنانى، والكابتن لوسى، والكابتن أحمد سليم، والكابتن ريم علاء، والكابتن أحمد الجابرى.

الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب

وقال إن المشروع ينفذ برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمد الكردى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، ووكيل وزارة الشباب بالمحافظة ، والدكتور تامر عبد العظيم مدير الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، إشراف الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، الدكتور رضا ربيع المشرف العام للمشروع.

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