ليست النهاية، آخر ما كتبه عمرو كالوشا لاعب ساحة ناصر قبل وفاته بالشرقية

أعلن مركز شباب ساحة ناصر في محافظة الشرقية وفاة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عمرو رضا رجب بعد سقوطه مغشيا عليه عقب مشاركته في مباراة كرة قدم خماسية بقريته الحلمية التابعة لمركز أبوحماد وفشلت محاولات الأطباء فى إنقاذ حياة اللاعب ولفظ اللاعب أنفاسه الأخيرة بأحد المستشفيات.

وفاة عمرو كالوشا لاعب مركز شباب ساحة ناصر

وقبل وفاة اللاعب، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “أثق أنها ليست النهاية لن ينسى الله دعائي أبدًا”.

كما كتب في آخر تدوينات له: “زي الطير اطيروا عدى حدود، وعند الله استودعت مُستقبلي وعنده لَن يخيب ظني، ويأتيك جبرًا من الله ينسيك متاعب أيامك”.

وفاة عمرو كالوشا لاعب مركز شباب ساحة ناصر،فيتو

كان يخوض مباراة خماسية.. وفاة عمرو رضا لاعب مركز شباب ساحة ناصر

وكانت حالة من الحزن والصدمة قد سيطرت على الوسط الرياضى بعد وفاة لاعب الفريق الأول بمركز شباب ساحة ناصر والذي يشارك بدوري القسم الرابع بمحافظة الشرقية عمرو رضا رجب 20 عاما وشهرته عمرو كالوشا (طالب جامعي) ومقيم قرية الحلمية مركز أبوحماد بعد سقوطه مغشيا عليه عقب مشاركته في مباراة كرة قدم خماسية بقريته الحلمية التابعة لمركز أبوحماد وفشلت محاولات الأطباء فى إنقاذ حياة اللاعب ولفظ اللاعب أنفاسه الأخيرة بأحد المستشفيات.

وفاة عمرو كالوشا لاعب مركز شباب ساحة ناصر،فيتو1

تفاصيل إنقاذ لاعب كرة قدم من الموت بعد أن "بلع لسانه"بالشرقية

وكشف محمد عبد الرؤوف صقر رئيس مركز شباب ساحة ناصر فى تصريحات خاصة لـ«فيتو»عن سبب وفاة اللاعب عمرو رضا لاعب الفريق الأول بمركز شباب ساحة ناصر والمنضم حديثا للفريق قادما من نادى أبوحماد (منذ نحو شهرين تقريبا).

وقال عبد الرؤوف، إن اللاعب كان يشارك في مباراة خماسية مع اصدقائه بالقرية وسقط أرضا مغشيا عليه في أرض الملعب بعد تعرضه لحالة بلع لسانه ولفظ أنفاسه الأخير أثناء نقله لإحدى المستشفيات لمحاولة إسعافه لافتا، إلى أن اللاعب اعتذر مساء أمس الأحد عن حضور جلسة ودية خاصة للاعبي الفريق الأول في قاعة مركز شباب ساحة ناصر أشبه بـ"لم الشمل"من أجل تجاوز سلبيات الفترة الماضية بسبب عدم توافر مواصلات لمسقط رأسه في هذا التوقيت.

وفاة عمرو كالوشا لاعب مركز شباب ساحة ناصر،فيتو2

اللاعب اعتذر عن جلسة ودية بمركز شباب ساحة ناصر

وأوضح رئيس مركز شباب ساحة ناصر،ان اللاعبين أثناء الجلسة الودية بالمركز أصيبوا بصدمة كبيرة بسبب فاجعة وفاة زميلهم مشيرا إلى أن مجلس إدارة المركز واللاعبين اتفقوا علي التجمع صباح اليوم للتوجه لقرية الحلمية للمشاركة في تشييع جثمان الفقيد والذى شارك المباراة الماضية بدوري القسم الرابع.

وتابع، اللاعب منذ التحاقه بالفريق الأول لم يكن يعاني من أي إصابة أو أزمة طبية خلال الفترة الماضية.

فيما أوضح أحد أهالي قرية الحلمية، ان شقيق اللاعب الراحل ويدعى"محمد رضا" قد توفي بأزمة قلبية أيضا منذ نحو 7 سنوات تقريبا أثناء تواجده بالقرية.

مجلس إدارة ساحة ناصر ينعى الفقيد

نعى ِمجلس إدارة مركز شباب ساحة ناصر برئاسة محمد عبد الرؤوف صقر والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون بخالص الحزن والأسى وفاة اللاعب عمرو رضا رجب والذي رحل إلى جوار ربه إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ومركز الشباب إذ ينعى لاعبه، فإنه يتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة عمرو كالوشا لاعب مركز شباب ساحة ناصر،فيتو3

بحث علمي يكشف الطريقة الصحيحة لإسعاف حالة بلع اللسان

أكد بحث علمي حديث أن مصطلح بلع اللسان غير دقيق علميًا، إذ إن عضلة اللسان لا تُبلع إنما تسترخي ما يسبب رجوع اللسان للخلف مغلقًا بذلك الممرات الهوائية، وكشف البحث أن ذلك يحدث خلال بعض حالات فقدان الوعي.

وأشار البحث العلمي الجديد الذي لاقى إشادة واسعة في الأوساط الطبية إلى أن الخطوة الصحيحة والأهم في إسعاف هذه الحالة هي القيام بجر الفك السفلي للأمام مع إمالة الرأس للخلف لفتح مجرى التنفس ومنع الاختناق.

وشدد البحث أنه يجب عدم إمالة الرأس في حالة وجود شك بكسر في العمود الرقبي.

جدير بالذكر أن بلع اللسان، هو مصطلح تردد مؤخرا خاصة مع تعرض عدد من لاعبي كرة القدم له وعلى أثره يسبب وفاة اللاعبين، وبلع اللسان المسمى العلمي له الصحيح هو ارتخاء اللسان.

وقال الدكتور محمد الشربيني رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية بهيئة الإسعاف، إن أي إنسان يتعرض لحالة إغماء يتعرض إلى ارتخاء في جميع عضلات جسمه ومنها اللسان حيث يتعرض إلى ارتخاء في العضلات التي تمسك به حيث ينغلق ممر الهواء ويحدث الاختناق.

إجراء الإسعافات الاولية ومنها إرجاع الرأس للخلف

وأضاف أنه إذا استمر وضع اللسان بذلك الوضع يتوفي الإنسان بينما إذا تم إجراء الإسعافات الاولية ومنها إرجاع الرأس للخلف لكي يبعد اللسان عن مجرى التنفس.

وتتضمن أهم الإسعافات الأولية للإنقاذ من عملية بلع اللسان الآتي:

١- يجب إمالة الرأس للخلف وجعل الذقن في أعلى مستوى

٢- فتح الفم بتحريك الفك السفلي للأسفل

٣- إخراج اللسان بطريقة السحب حيث توضع الأصابع السبابة والإبهام خلفه على شكل خطاف ويشد للخارج.

يذكر أن هيئة الإسعاف المصرية وجهت رسائل تحذير للمواطنين بشأن التجمهر حول الحوادث التي تحدث في الشوارع ويتواجد المواطنون حولها.

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية أن التجمهر حول الحادث لمشاهدة أو تصوير المصابين من الظواهر السلبية التي يجب التوقف عنها لأنها تسبب عدة سلبيات منها:

١- عرقلة وصول فرق الدفاع المدني والإسعاف للقيام بمهامهم.

٢- إهدار احتمالات إنقاذ حياة المصابين وتعطيل الجهود المبذولة في عمليات الإنقاذ.

٣- مضاعفة الخطورة على الضحايا وأيضا على المتجمهرين في حالات كثيرة مثل الانفجارات واندلاع الحرائق.

٤- حدوث المزيد من الحوادث والتصادمات نتيجة السيارات التي تقف للمشاهدة وتعطل المرور

٥- انتهاك لحقوق وخصوصية المصابين مما يترك أثر سلبي على الجانب النفسي لديهم.

٦- تأخر حركة سير السيارات مما يلحق الضرر بالمصابين و

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