شباب الشرقية تنظم لقاءات توعوية لتنمية النشء

افتتح بصفط الحنا مركز أبوحماد محافظة الشرقية، اللقاء الثانى للحوار الوطنى لمؤتمر النشء حيث بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم وعرض نبذة عن المؤتمر الوطنى فى النسخة الثالثة ومحاور المؤتمر هذا العام، وتضمن الافتتاح استعراض كافة الانشطة المنفذة بمركز شباب صفط الحنا.

تقديم عروض لفريق الفنون الشعبية

وذلك بحضور المحاسب وليد درويش رئيس مجلس الإدارة، وتم عرض فقرات غنائية لفريق كورال النشء، وعرض رياضى لفريق الكونغ فو، وعرض لفريق الفنون الشعبية، وقدم رئيس المجلس هدايا رمزية لتشجيع النشء المتميز وتحفيزهم على المشاركة فى الأنشطة والبرامج القومية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية .

دعم قدرات النشء

ذلك فى وفى إطار أهداف المؤتمر فى دعم قدرات النشء وتعريفهم بإنجازات وجهود الدولة المصرية لرعايتهم فى مختلف المجالات، حيث تم طرح ومناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بالنشء منها الأمن القومي، إنجازات الدولة المصرية ، دور النشء فى المجتمع، الهوية الأسرية ودور النشء داخل الأسرة.

استخدام العصف الذهني والمناقشة الحوارية

وخلال فعاليات اللقاء الحواري وضمن أساليب التدريب تم استخدام العصف الذهنى والمناقشة الحوارية مع النشء المشاركين، والاستماع لآرائهم وأفكارهم ورؤيتهم من خلال المشاركة في الورش التفاعلية التشاركية فى المؤتمر، وتم طرح ماهية الأمن القومى ومعنى الدولة وكيفية الحفاظ على وطننا من الحروب الداخلية والخارجية والتخطيط للمستقبل.

كيف أكون قائد إيجابي؟

وكيف أكون قائد إيجابى محب لوطنه وعدم الانصياع للشائعات وخطورتها على الأمن القومى ومهارات التواصل الفعال مع الآخرين وأهمية الإنصات والاستفادة من توجيهات الآخرين وكيف أكون نشء ايجابي مفيد للمجتمع .

مبادرات تنمى الوعى وحس المواطنة

وحث المدربين القائمين على التدريب باللقاء الحوارى على أهمية المشاركة فى المبادرات التي تنمي مهاراتهم وحس المواطنة لديهم وتجنبهم للظواهر السلبية في المجتمع من شائعات وانعدام للوعي، وتنمية الوعي والإدراك لديهم بما يدور حولهم من مشروعات قومية تنموية ومبادرات تنمي حس المواطنة والانتماء بالإضافة إلي بناء مهاراتهم ووعيهم وتحضيرهم إلى مستقبل مشرق من الإمكانيات والمهارات التي تمكنهم من بناء الوطن.

اختيار أفضل الطلائع المشاركين

في ختام اللقاء الحواري للمؤتمر قام مدربين المؤتمر الدكتور هبه صابر، والدكتور السيد خليل باختيار أفضل الطلائع المشاركين لتأهيلهم لحضور اللقاء القمى بالمحافظة والمقرر إقامته بعد انتهاء اللقاءات الحوارية الأربعة المقرر تنفيذها بمحافظة الشرقية فى اكوا بديرب نجم وصفط الحنا بأبوحماد وكفر الأعصر بأبوكبير والصنافين بمنيا القمح شرق

ورش عمل تفاعلية

وعقد ميسرين البرنامج مصطفى عتمان، آيه السيد، ورش عمل تفاعلية للنشء المشارك فى سؤال وجواب عن الاستفادة من اللقاء والمحاضرات التى تم عرضها من المدربين.

تنوع الأنشطة المنفذة بصفط الحنة

وفى كلمته نقل السيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب تحيات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة وأعرب عن سعادته للانشطة التى قدمها نشء صفط الحنا فى افتتاح فعاليات اللقاء الحوارى للمؤتمر الوطنى للنشء، وتنوع الأنشطة المنفذة بالمركز من كافة النواحى الرياضية والثقافية والغناء والشعر والإنشاد الدينى والرسم والفنون.

المؤتمر الوطنى برعاية وزير الشباب

هذا وينفذ المؤتمر الوطنى للنشء " بناء جيل " برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتوجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بإشراف الدكتورة ايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب.

إدارة اللقاء الحوارى

ويدير فعاليات اللقاء الحواري للمؤتمر مدربين متخصصين فى المهارات الحياتية والتدريب بوزارة الشباب والرياضة أمثال الدكتورة رحاب عسكر، مدير إدارة البرلمان واستشارى التدريب والدكتور أيمن حمدى، مدرب المهارات الحياتية وادارة المشروعات ومدرب البرنامج القومى لمواجهة الشائعات والدكتورة هبه صابر، مدرب المهارات الحياتية وإدارة المشروعات.

اهتمام ورعاية وزارة الشباب للنشء

وهو ما يأتي إطار اهتمام ورعاية وزارة الشباب والرياضة للنشء لبناء جيل من "قادة المجتمع المصري" وتأهيلهم وتدريبهم وفق الأسس والمعايير الحديثة وتزويدهم بالمعلومات من مصادرها الموثوقة وتمكينهم مستقبلا من أجل إدارة الدولة المصرية.

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