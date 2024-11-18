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شباب الشرقية تنظم ندوة للطلائع عن الإيمان والعمل

شباب الشرقية تنظم
شباب الشرقية تنظم ندوة للطلائع عن الإيمان والعمل

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية استمرار فعاليات الموسم الثالث من برنامج الرواق الأزهري والمُقام تحت  رعاية وزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صبحى والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وتنفيذًا لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان. 

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الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون بين الأزهر والشباب والرياضة 

وجاء ذلك في إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة وذلك بمركزي شباب شيبة والعصلوجى بالزقازيق، ومركز شباب صفط الحنا بأبو حماد وبمشاركة الطلائع من أعضاء وعضوات مركز الشباب. 

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام وعاظ منطقة وعظ الشرقية والمكلفين بعقد الجلسات الدينية فضيلة الشيخ ابراهيم مرسى بمركز شباب شيبة، وفضيلة الشيخ محمد فرج بمركز شباب العصلوجى،  وفضيلة الشيخ محمد عبد العظيم  بمركز شباب صفط الحنا. 

أهمية العمل فى الإسلام 

 كما تم تنظيم ندوة دينية عن (الإيمان وضرورة العمل) أوضحوا فيها  أن العمل في الاسلام له أهمية قصوى، وأن كل شيء في ديننا يدلل على أهميته واعتباره وأثره في دنيا العباد وآخرتهم.

تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة 

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع وذلك من خلال إلقاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.

تنفيذ ورش عمل وندوات تثقيفية للشباب 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

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المحافظ يشيد بالتعاون بين الرياضة والأزهر 

وأشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بالشرقية في تنفيذ فعاليات الموسم الثالث لبرنامج الرواق الأزهري والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على التساؤلات التي تدور في أذهانهم وتوجيههم إلى الطريق الصحيح.

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الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية بداية جديدة لبناء الإنسان

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