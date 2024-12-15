شباب الشرقية: تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين وذلك تنفيذًا لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة النشء والشباب من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية ويرفعون إسم مصر عاليًا.

الدعم الكامل لتمكين المرأة

وأشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاة لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

استمرار التعاون بين المديرية ووزارة الشباب والرياضة

فيما اكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار التعاون بين المديرية والإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة للموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمراحله المختلفة وذلك كالبراعم والناشئين والشباب والكبار على رياضات الجودو والتايكوندو والملاكمة وألعاب القوى وتنس الطاولة وكرة السلة ورفع الأثقال وذلك بالمراكز المخصصة بنوادي ومراكز شباب الحسينية والزنكلون والزقازيق بحري والصالة المغطاة وكذلك ستاد جامعة الزقازيق والصالة المغطاة ومجمع الإسكواش بمدينة الزقازيق.

الشرقية تضم 17 مركزا للتدريب فى ذات المجال

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن محافظة الشرقية تضم 17 مركزًا لتدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي منهم ( 5 ) مراكز لتدريب مرحلة الشباب و( 7) مراكز لتدريب مرحلة الناشئين و(5) مراكز لتدريب مرحلة البراعم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أن التدريب يتم وفقًا لخطة تدريب الإتحاد المصري وتحت إشراف فني من خبراء الاتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية.

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