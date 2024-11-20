شباب الشرقية تواصل التصفيات النهائية لمسابقة الموهوبين في الغناء

نفذت الإدارة العامة للشباب اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر بقاعة نادي العاملين بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة الفنية لاكتشاف الموهوبين في الغناء الفردي والجماعي.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالاشتراك مع نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

ويشرف على تلك المسابقة الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديريه للشباب وعلاء الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية والفنية والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب وراجي عياد مدير إدارة المشروعات وخدمات الشباب والدكتورة سها النحال مسئول النشاط وقام بتحكيم المسابقة أحمد صلاح رئيس قسم الموسيقى العربية بقصر الثقافة.

الإدارات المشاركة فى التصفيات

كما شارك اليوم بالتصفيات إدارات الزقازيق شرق والزقازيق غرب وبلبيس غرب وبلبيس شرق والإبراهيمية وههيا وأبو كبير ومنيا القمح شرق ومنيا القمح غرب وكفر صقر وفاقوس شرق ومشتول وأبو حماد والعاشر من رمضان وأولاد صقر والحسينية.

الأول والثانى والثالث بالمسابقة

وحصل على المركز الأول يوسف طارق إدارة منيا القمح شرق مركز شباب كوم حلين كما حصل على المركز الثاني وليد احمد مجاهد ادارة الزقازيق شرق ومركز شباب العصلوجى كما حصل على المركز الثالث مريم جمال من إدارة الزقازيق غرب مركز شباب الزقازيق بحري.

كما حصل على المركز الرابع حسناء رضا بإدارة شباب الزقازيق غرب مركز شباب كفر الحصر حصل على المركز الخامس مصطفى كمال إدارة منيا القمح غرب مركز شباب منيا القمح.

كما حصل على المركز السادس وجدي محمد إدارة العاشر مركز شباب الشروق وحصل على المركز السابع محمد رضا إدارة شباب الزقازيق شرق مركز شباب كفر أباظة وحصل المركز الثامن محمد أحمد إدارة شباب الزقازيق غرب مركز شباب الزقازيق بحري.

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