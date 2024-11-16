شباب الشرقية تنفذ مبادرة لتنمية الوعي السياسي بمركز كفر صقر

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أنه برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني على تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي بمركز شباب كفر صقر محافظة الشرقية.

مدير عام إدارة البرلمان والطلائع

وذلك تحت إشراف راندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة التعليم المدني وتنفيذ عبد الرؤوف جميل مسؤول برلمان الشباب.

الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية

وذلك ضمن الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان لأنشطة التثقيف السياسي والتنمية السياسية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية برلمان الطلائع والشباب والشيوخ خلال ١٠٠ يوم.

مفهوم النظم السياسية ودلالتها

تم تنفيذ الجلسة تحت عنوان مناقشة مفهوم النظم السياسية ودلالتها وأنواعها وخصائصها ومكوناتها وعلاقتها بالسلطات الثلاثة وعلاقتها بالقانون والمسارات المنهجية لتطبيق النظم السياسية في مصر.. وقد أدار الجلسة رحمة الحنفي المدرب المعتمد من وزارة الشباب والرياضة بوحدة تصدوا معنا.

تعزيز المشاركة السياسية

وقال الدكتور أيمن عبد المقصود إن حملة تنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بدأت فعالياتها من سبتمبر الماضي وتستمر بنهاية شهر يونيو ٢٠٢٥ وتنفذ في مراكز شباب محافظة الشرقية خلال تلك الفترة.

فهم الموضوعات السياسية

وتتناول التدريب على فهم الموضوعات السياسية والبرلمانية ضمن الثقافة البرلمانية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية والتدريب على آليات التعامل معها اجرائيًا وفقًا للأسس العلمية لها

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