السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شباب الشرقية تنفذ مبادرة لتنمية الوعي السياسي بمركز كفر صقر

تنفيذ فعاليات الحملة
تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أنه برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة  المركزية للتعليم المدني على تنفيذ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي بمركز شباب كفر صقر محافظة الشرقية.

“شباب الشرقية” تبدأ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي بالحسينية

 

مدير عام إدارة البرلمان والطلائع 

 وذلك تحت إشراف راندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة التعليم المدني وتنفيذ عبد الرؤوف جميل مسؤول برلمان الشباب.

 الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية 

وذلك ضمن الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان لأنشطة التثقيف السياسي والتنمية السياسية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية برلمان الطلائع والشباب والشيوخ خلال ١٠٠ يوم.

 

مفهوم النظم السياسية ودلالتها 

تم تنفيذ الجلسة تحت عنوان مناقشة مفهوم النظم السياسية ودلالتها  وأنواعها وخصائصها ومكوناتها وعلاقتها بالسلطات الثلاثة وعلاقتها بالقانون والمسارات المنهجية لتطبيق النظم السياسية في مصر..  وقد أدار الجلسة رحمة الحنفي  المدرب المعتمد من وزارة الشباب والرياضة بوحدة تصدوا معنا.

 

تعزيز المشاركة السياسية 

وقال الدكتور أيمن عبد المقصود إن  حملة تنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بدأت فعالياتها من سبتمبر الماضي وتستمر بنهاية شهر يونيو ٢٠٢٥ وتنفذ في مراكز شباب محافظة الشرقية خلال  تلك الفترة. 

شباب الشرقية تواصل تدريب الفتيات على كرة السلة

فهم الموضوعات السياسية 

وتتناول التدريب على فهم الموضوعات السياسية والبرلمانية ضمن الثقافة البرلمانية لأعضاء نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية والتدريب على آليات التعامل معها اجرائيًا وفقًا للأسس العلمية لها

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الادارة المركزية للتعليم المدنى ايمان عبدالجابر رئيس الادارة المركزية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود عبدالعظيم أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية

مواد متعلقة

“شباب الشرقية” تبدأ فعاليات الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي بالحسينية

شباب الشرقية تواصل تدريب الفتيات على كرة السلة

شباب الشرقية تنظم فعاليات لتشجيع ذوي الهمم على ممارسة الرياضة

شباب الشرقية: استمرار فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

رسميًا، فوز هاني أبوريدة وقائمته برئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

أغضبت جماهير الأهلي وطالبت بطرده، حقيقة صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي

دفاع أحمد فتوح بعد الحكم على موكله: بشكر مرتضى منصور كان معانا لحظة بلحظة (فيديو وصور)

بعد الحكم بحبسه مع وقف التنفيذ، موعد انتظام أحمد فتوح في مران الزمالك

منوعات

المزيد

روسيا تكشف عن كاميرا جديدة تعمل بالأشعة تحت الحمراء

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم السبت

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يُلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads