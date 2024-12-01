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محافظات

وفاة عمرو كالوشا لاعب مركز شباب ساحة ناصر بأزمة قلبية

اللاعب الراحل، فيتو
اللاعب الراحل، فيتو

توفي، منذ قليل، عمرو كالوشا لاعب ساحة ناصر وأبو حماد السابق، ابن محافظة الشرقية، نتيجة إصابته بأزمة قلبية خلال مشاركته بمباراة خماسية مع أصدقائه بمركز شباب الحلمية.

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جمال شعبان يكشف سر انتشار الأزمات القلبية والوفيات بين الشباب

انتشار الأزمات القلبية، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، السر في انتشار الأزمات القلبية بين الشباب، والتي تودي بحياة العديد منهم في الوقت الحالي.

انتشار الأزمات القلبية بين الشباب

وعن انتشار الأزمات القلبية بين الشباب، أكد جمال شعبان أن تغيير نمط الحياة بين الشباب، وجود سيارة للتنقل وتقليل المشي يقلل من حرق الدهون بالجسم، بالإضافة لوجود مطاعم الفاست فود والديليڤري والشاورما والأكل الغربي والبطاطس الشيبسي والأكل المشبع بالدسم، يؤدي لزيادة الأزمات القلبية، ما يؤدي لزيادة نسبة الوفيات بين الشباب.

وقال جمال شعبان عن انتشار الأزمات القلبية بين الشباب: "كلنا نسمع أخبار وفاة شباب يوميًا بأزمات قلبية رغم أن المفترض أن الأزمة القلبية بتصيب الكبار أكثر، ليه كدا؟! ما سر انتشار الجلطات القلبية المؤدية للموت بين الشباب في هذه الأيام؟"

أسباب الأزمات القلبية الشائعة بين الشباب

وكشف جمال شعبان عن أسباب الأزمات القلبية الشائعة بين الشباب: "بداية لازم نعرف ايه هي أسباب الأزمة القلبية الشائعة عمومًا؟ أولًا: عوامل قابلة للتعديل:

١. ارتفاع الضغط

٢. مرض السكر

٣. التدخين

٤-الكولسترول الضار والدهون

٥-. البدانة والحياة الخاملة وعدم ممارسة الرياضة"

أما عوامل زيادة الأزمات القلبية الغير قابلة للتعديل، فأوضحها جمال شعبان "ثانيًا: عوامل غير قابلة للتعديل:

١. التقدم بالعمر: فكلنا معرضين لتصلب وضيق الشرايين القلبية بعد عمر ٥٥. ٢. التاريخ العائلي والاستعداد الوراثي وجود تاريخ مرض قلبي  مبكر مثل وجود أزمات قلبية عند الأخ أو الأب بعمر الشباب، الحالة  دي بتنبهنا لموضوع زيادة الدهون  العائلي"

أسباب حدوث الجلطة القلبية

أما أسباب حدوث الجلطة القلبية، فقال جمال شعبان: "معظم أسباب احتشاء العضلة القلبية [95%] تنجم عن حدوث جلطة داخل الشريان التاجي، والجلطة غالبا لا تحدث  على بطانة شريانية سليمة، وإنما على شريان ممتلئ بالدهون!"

وكشف جمال شعبان عن سر انتشار إصابة الشباب بالأزمات القلبية، فقال: "ليه بنشوف الأزمات بعمر الشباب؟ نمط الحياة تغير كتير عن زمان، وجود السيارة خلانا نقلل من كمية المشي وبالتالي خمول بنشاط الجسم وحركته والتقليل من حرق الدهون بالجسم، وجود مطاعم  الفاست فود والديليڤري والشاورما والأكل الغربي والبطاطس الشيبسي والأكل المشبع بالدسم.. كل هذه الأشياء  بتخلي الدهون تتراكم بسرعة داخل شرايين القلب وتزيد فرصة حدوث أزمة قلبية."

 

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