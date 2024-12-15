أخبار مصر: ماذا فعل الجولاني مع فتاة جميلة بدمشق، مرض غامض يصيب نجل فنان شهير، الشناوي يهدد بالرحيل، جورج وسوف يعلق على رحيل صديقه الأسد

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بعد تفشي نزلات البرد، هل يوجد متحور جديد لكورونا في مصر؟ الصحة تكشف السر

متحور كورونا الجديد، كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة وجود متحور جديد لكورونا في مصر.

بعد صمت طويل، أول تعليق من جورج وسوف على سقوط نظام صديقه بشار الأسد

بعد صمت لأكثر من أسبوع، خرج الفنان السوري الكبير جورج وسوف، ليعلق على تطورات الأوضاع في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد.

أمطار وانخفاض الحرارة لـ10 درجات، الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

طلب تغطية شعرها دون غيرها، شاهد ماذا فعل الجولاني مع"فتاة حي المزة" بدمشق (فيديو)

طلب القائد العام لإدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، من شابة سورية من مدينة دمشق، أن تغطّي شعرها قبل التقاط صورة معه.

أنا ماشي، الشناوي يرد على مشجع أهلاوي غاضب بعد الخسارة من باتشوكا (فيديو)

كأس الإنتركونتيننتال، دخل محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، في شجار عنيف مع جماهير الأحمر، بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس القارات للأندية.

ربنا يلطف ومش عايز أعرف ده إيه، رسالة مؤثرة من الفنان عمرو وهبة بعد إصابة نجله بمرض غامض

نجل عمرو وهبة، كشف الفنان عمرو وهبة، تفاصيل الحالة الصحية لابنه "يحيى"، الذي يعاني من مشكلة في المناعة نتيجة لتداعيات إصابته بكوفيد-19.

بعد صمت 100 يوم، شراقي يكشف عن تطور مفاجئ بسد النهضة ومدى تأثيره على مصر

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن تطور جديد بسد النهضة الإثيوبي ومدى علاقته بمصر.

نجيب ساويرس يعلن موقفه من ترشح أحمد الشرع لرئاسة سوريا

علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على سؤال هل تؤيد ترشح أحمد الشرع لرئاسة الجمهورية العربية السورية؟.

مش هي بس اللي زادت، تصريح صادم من رئيس رابطة تجار السيارات عن مستقبل الأسعار (فيديو)

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الأسعار حاليات متقاربة في كل المعارض والتوكيلات.

الموضوع يتطور، طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك

قالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول، إن طائرات مسيرة مجهولة شلت العمليات في مطار ستيوارت في ولاية نيويورك، وإن الوضع مع المسيرات الغامضة التي كانت تخيف الأمريكيين لعدة أسابيع "ذهب إلى أبعد مما ينبغي".

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر بقيمة 3 مليارات و140 مليون جنيه

يبدأ اليوم الأحد صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر 2025 لـ4.7 مليون أسرة، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه.

مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي والدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الإيطالي.

بفستان قصير، روبي تشعل حفلها بالسعودية بأغنية أثارت الجدل في مصر (فيديو)

أحيت الفنانة روبي واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في السعودية، ورفع حفلها شعار كامل العدد.

معدات عسكرية وجنود، طائرة شحن أمريكية "غامضة" في مطار الحسكة قبل ساعات من سقوط الأسد

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرة شحن أمريكية تحمل معدات عسكرية ولوجستية، هبطت في قاعدة "التحالف الدولي" بمطار "خراب الجير" بريف رميلان شمال الحسكة، وسط تحليق المروحيات الأمريكية فوق سماء المنطقة.

بدءا من اليوم، إعادة تقييمات الطلاب بجميع مدارس الجيزة

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة قرارًا مهمًّا يقضي بإعادة تقييمات الطلاب في جميع المدارس، وذلك بدءًا من اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024.

من أمريكا، عالم مصري يقترح حلًّا فعالًا لسد النهضة دون الإضرار بمصالح مصر

قدم العالم المصري عصام حجي، المقيم في الولايات المتحدة، دراسة جديدة تقدم حلًّا جذريًّا ومرضيًا لمصر وإثيوبيا والسودان في ملف سد النهضة.

اليوم، انطلاق فعاليات معرض نيبو الدولي للذهب والمجوهرات بمشاركة تركيا وأوكرانيا لأول مرة

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات معرض نيبو الدولي للذهب والمجوهرات (NEBU GOLD EXPO)، والذي يهدف إلى دعم وتطوير صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات في مصر وإفريقيا.

رد الجميل، تعليمات عاجلة من زيلينسكي لمنع حدوث أزمة غذاء في سوريا، ماذا فعل؟

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

حريق هائل في شونة بالقرب من محطة بنزين بطريق المنصورة السريع (صور)

نشب حريق هائل بشونة بالقرب من محطة وقود “بنزينة” على الطريق السريع التابع لمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 15 -12- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ترامب يعيّن مدير منصته "تروث سوشيال" في منصب حساس

عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس السبت، حليفه ديفين نونيز، وهو نائب أمريكي سابق يدير حاليًا منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” التي أسسها ترمب في أكتوبر 2021، رئيسًا لمجلس الاستشارات الاستخبارية التابع للرئيس.

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، ارتفاع الثوم والخيار والفلفل وبشرى عن الليمون والجزر

أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات استقرارًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

ضابط مسئول عن مطار دمشق يكشف سبب اختفاء طائرة عن الرادارات ليلة هروب الأسد

كشف نائب قائد اللواء الـ29 جوي عمر قناة، المسئول عن مطار دمشق الدولي عن سبب اختفاء طائرة قيل إنها تحمل الرئيس السوري السابق بشار الأسد أثناء هروبه من سوريا عن شاشات الرادارات.

فيلم سينمائي، أول تصريح لرئيس باتشوكا بعد الفوز على الأهلي

علق أرماندو مارتينيز، رئيس نادي باتشوكا المكسيكي، على فوز فريقه أمام النادي الأهلي بركلات الترجيح، مساء أمس السبت، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

حادث غامض، العثور على 12 جثة بشرية داخل مطعم هندي في جورجيا

شهد أحد منتجعات جورجيا الشهيرة حادثا مأساويا أودى بحياة 12 شخصا، تم العثور على جثثهم داخل مطعم هندي في ظروف غامضة.

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