الأحد 15 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

بعد صمت طويل، أول تعليق من جورج وسوف على سقوط نظام صديقه بشار الأسد

جورج وسوف وبشار الأسد،
جورج وسوف وبشار الأسد، فيتو

بعد صمت لأكثر من أسبوع، خرج الفنان السوري الكبير جورج وسوف، ليعلق على تطورات الأوضاع في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد.

وقال سلطان الطرب في منشور له على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: "أتمنى لسوريا وطني مستقبلًا مشرقًا جامعًا تسوده المحبة والاستقرار والازدهار، مستقبلًا يليق بشعبها الغالي".

ويعد هذا أول موقف علني للفنان السوري الشهير،عقب سقوط الأسد، بعد الهجوم الخاطف الذي شنته فصائل المعارضة السورية المسلحة
 

ويرتبط جورج وسوف بصداقته قوية مع الرئيس السوري السابق، وأدى له عدة زيارات علنية، تم نشر تسجيلاتها عبر وسائل الإعلام.

وفي الشهر الأول من 2023، قدم وزير الإعلام السوري آنذاك، بطرس الحلاق، باسم بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس، التعازي للفنان جورج وسوف بوفاة نجله وديع، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية أجراها.

وكان العديد من الفنانين السوريين عبروا عن موقفهم مما يجري في سوريا، بعد سيطرة الفصائل السورية المسلحة على دمشق، وإعلانها "محررة" فجر الأحد 8 ديسمبر الجاري، ومنهم الفنان أيمن زيدان، والفنان أيمن رضا، والفنانة سلاف فواخرجي، والفنان دريد لحام وغيرهم.

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تطورات الأوضاع في سوريا سقوط نظام بشار الأسد

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