ربنا يلطف ومش عايز أعرف ده إيه، رسالة مؤثرة من الفنان عمرو وهبة بعد إصابة نجله بمرض غامض

نجل عمرو وهبة، كشف الفنان عمرو وهبة، تفاصيل الحالة الصحية لابنه "يحيى"، الذي يعاني من مشكلة في المناعة نتيجة لتداعيات إصابته بكوفيد-19.

وقال عمرو إن ابنه تم احتجازه في المستشفى لأكثر من 15 يومًا، مشيرًا إلى أن الأطباء لم يتوصلوا بعد إلى التشخيص الدقيق أو العلاج المناسب لحالته.

وكتب عمرو عبر حسابه على "إنستجرام": "شكرا لكل حد عارف أن يحيى تعبان وسأل أو اتكلم أو كتب كومنت واتصل.. وأنا بعتذر إني مش بعرف ومش هعرف أرد على كل الناس".

وأضاف: "نحن تحت إشراف أطباء محترمين يهتمون بالحالة ويبذلون أقصى جهدهم".

وتابع: "إحنا لسه معرفناش بالضبط إيه المشكلة ولا علاجها.. اللي عارفينه بس إن مشكلة في المناعة حصلت له بسبب الكوفيد".

عمرو وهبة وجه الشكر لكل من اهتم، مؤكدا أنه يتابع الحالة مع أطباء أدوا ما عليهم بشكل كامل، ولديهم اهتمام كبير بالحالة، وبالتالي هو لا يحتاج إلى ترشيح أطباء جدد.

واختتم الفنان رسالته قائلا: "هي حاجة بتاخد وقت في التشخيص.. ونتمنى طبعا ميطلعش فيه حاجه أصلا.. وربنا يلطف ويخف وخلاص.. ومش عايز أعرف ده إيه".

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، شارك عمرو صورة له مع ابنه الذي كان قد تم تركيب "كانيولا" في يده، وأرفقها بتعليق: "المستقبل الجيد أحيانًا يحتاج إلى ذكريات سيئة"، مشيرًا إلى أن الأسرة تعيش حالة من القلق المستمر منذ أكثر من شهر بسبب الأزمة الصحية المفاجئة.

وفي ختام منشوره، ناشد عمرو وهبة الجمهور بالدعاء لابنه وتمنى أن يتم تشخيص الحالة سريعًا وأن تكون غير خطيرة، معربًا عن أمله في تحسن حالته قريبًا.

وتضامن جمهور الفنان عمرو وهبة معه بعد سرد قصة مرض نجله وقالت متباعة له:" ربنا يديمك نعمة في حياتهم يا عمر يارب ويحميهم ويحفظهم ويرد ليحيى صحته وعافيته ويطمن قلوبنا عليه يارب ويرجع احسن من الاول مشافه معافاه ويجزيك كل خير انت وسلمي ويقويكم ويعينكم يا حبايبي يارب".

وتابعت آخرى:" يا حبيبي الله يشفيه ويعافيه شفاء لايغادر سقما يارب العالمين ويطمنكوا عليه يارب".

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