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اقتصاد

مش هي بس اللي زادت، تصريح صادم من رئيس رابطة تجار السيارات عن مستقبل الأسعار (فيديو)

أسعار السيارات، فيتو
أسعار السيارات، فيتو

أسعار السيارات، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الأسعار حاليات متقاربة في كل المعارض والتوكيلات.

 

ارتفاع أسعار السيارات

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": أنه لا يوجد تخبط أو تفاوت في سوق السيارات لكن هناك ارتفاع في الأسعار.

وأضاف: أسعار السيارات ليست وحدها هي من تحركت وارتفعت فقط لكن أسعار الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية ورغيف الخبز شهدت زيادة.

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وتابع: "شهادتنا مجروحة وعلى مدار الـ3 سنوات الماضية كنا ننصح بالشراء، وحاليا ننصح أيضا المستهلك بالشراء لأن هناك مشكلات عالميا ومحليا ولدينا مشكلة في الدولار؛ لأن توجه الدولة للسلع الغذائية والدوائية ومستلزمات الإنتاج وليس للسيارات ولا الملابس وبالتالي المعروض من السيارات سيكون أقل وبالتالي الأسعار ستتحرك".

أسعار السيارات الفترة المقبلة

ولفت إلى أن الاستيراد التجاري يعتبر شبه متوقف ومسموح بكميات ضئيلة واستيراد سيارات المعاقين تعتبر متوقفة وفي ظل المناخ الحالي لن تنخفض أسعار السيارات بل سترتفع.
 

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