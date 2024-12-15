أنا ماشي، الشناوي يرد على مشجع أهلاوي غاضب بعد الخسارة من باتشوكا (فيديو)

كأس الإنتركونتيننتال، دخل محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، في شجار عنيف مع جماهير الأحمر، بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس القارات للأندية.

وودع الأهلي منافسات البطولة، بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام منافسه باتشوكا المكسيكي بضربات الترجيح بنتيجة 5-6، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "974" في العاصمة القطرية الدوحة.

وفشل الأهلي في تحقيق حلمه ببلوغ نهائي كأس العالم للأندية، خاصة وأن المباراة كانت في متناول لاعبيه، بعد امتلاكهم للكرة طوال أحداث اللقاء.

وتداولت جماهير، فيديو ظهر فيه محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي، وهو يتحدث مع أحد المشجعين الذي اشتبك معه لفظيًّا.



أنا ماشي

ووبخ عدد من المشجعين في المدرجات، محمد الشناوي، وقال أحدهم له "إحنا أصحاب النادي"، ليرد عليه الأخير قائلا: "حقكم عليا أنا ماشي".

يذكر أن محمد الشناوي قد تألق في ركلات الترجيح، وذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل السلبي.

ضربات الترجيح حسمها الفريق المكسيكي بسيناريو درامي وحزين لجماهير للأهلي وجماهيره وفاز بنتيجة 6-5، إذ أهدر باتشوكا أول ركلتين ترجيح، منها ركلة تصدى لها الشناوي ببراعة.

فريق باتشوكا المكسيكي بعد فوزه على الأهلي، توج بلقب كأس التحدي، وتأهل لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "لوسيل" في الدوحة.

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