الأحد 15 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر بقيمة 3 مليارات و140 مليون جنيه

تكافل وكرامة، فيتو
تكافل وكرامة، فيتو

يبدأ اليوم الأحد صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر 2025 لـ4.7 مليون أسرة، بقيمة تبلغ 3 مليارات و140 مليون جنيه. 

 

ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات. 

غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما أن هناك تنسيقا مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

 

جدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما  يشمل 22 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنويًا.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024

يمكن للمواطنين صرف  معاش تكافل وكرامة من أماكن مختلفة منها:

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر  2024

وكي تتم عملية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عليك اتباع 3 خطوات وهي:

- الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هذا الرابـــط.

- قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

- اضغط استعلام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- أن يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة 65 عامًا.

- أن يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.

- الأشخاص ذوي الإعاقة.

- الأسرة التي لا تمتلك أرضًا زراعية أكثر من نصف فدان، ولا تمتلك سيارات، أو عقارات.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية، أو خاصة.

 

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الهيئة القومية للبريد المصري الاسر الاولي بالرعاية بنك ناصر الاجتماعي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة صرف معاش تكافل وكرامة مديريات التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي

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