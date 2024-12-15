نجيب ساويرس يعلن موقفه من ترشح أحمد الشرع لرئاسة سوريا

علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على سؤال هل تؤيد ترشح أحمد الشرع لرئاسة الجمهورية العربية السورية؟.

وقال “ساويرس” على حسابه الرسمي بمصنة “إكس”:"ليس قرارنا قرار الشعب السوري كله بكافة طوائفه من سنة وشيعة وعلويين ومسيحيين".

وكان قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبومحمد الجولاني" قد قال إن "الحجج لدى إسرائيل انتهت والإسرائيليون تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا»، مؤكدا: «لسنا في وارد الدخول بأي صراع في وضع سوريا المنهك».

وأضاف الجولاني في تصريح لتلفزيون «سوريا»: «الثورة السورية انتصرت ولكن لا يجب أن تقاد سوريا بعقلية الثورة هناك حاجة لقانون ومؤسسات، هناك ضرورة نقل العقلية من الثورة للدولة، المرحلة المقبلة هي مرحلة البناء والاستقرار».

وردا على نيته الترشح للرئاسة، قال: «إذا لم يطلب السوريون ذلك سأكون مرتاحًا».

فيما يخص الوضع الداخلي قال الجولاني: «نعمل على تلبية الاحتياجات الرئيسية للسوريين، هناك وفرة بالغذاء وكان الأسد يحرم السوريين بشكل ممنهج منه، هناك مأساة حقيقية ولدينا خطط لعلاج هذه المواضيع ريثما ننتهي من جمع البيانات».

وتابع: «هناك تدمير ممنهج للقطاع الزراعي والصناعي والبنوك، النظام لم يبني دولة بل مزرعة وحجم السرقات كبير وستطرح وثائق تثبت ذلك».

وسبق أن علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على إعلان الفنان السوري جمال سليمان رغبته في الترشح في انتخابات الرئاسة السورية.

وقال المهندس نجيب ساويرس، في رسالة وجهها إلى جمال سليمان، بشأن رغبته في الترشح في انتخابات الرئاسة السورية: "مستعجل شوية؟ مش لما نشوف انتخابات الأول؟".

جدير بالذكر أن الفنان السوري جمال سليمان كشف عن رغبته في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية السورية في الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في الفترة المقبلة، حسبما ذكر في تصريحات إعلامية.

جمال سليمان يعلن رغبته الترشح لرئاسة سوريا

وقال جمال سليمان عن رغبته في الترشح بالانتخابات الرئاسية في سوريا: "عبرت منذ سنوات طويلة عن طموحي ورغبتي في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في سوريا، إذا لم أجد من هو أنسب مني لهذا المنصب، رجلا كان أو امرأة. وسوف أكون مرشحا إذا أرادني السوريون"، وذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "العربية".

علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على خبر تهريب بشار الأسد لمبلغ 135 مليار دولار إلى روسيا، وذلك بعد الإطاحة به وسقوطه وتسليم السلطة للمعارضة السورية.

وكانت إحدى الصحف التركية نشرت أن بشار الأسد حول 135 مليار دولار إلى روسيا، حيث منحت روسيا بشار الأسد وعائلته حق اللجوء لاعتبارات إنسانية.

وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس على خبر تحويل بشار الأسد مبلغ 135 مليار دولار لروسيا فقال: "من المستحيل أن يكون صحيحًا.. مبالغ فيه بناء على الاقتصاد السوري!!"

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