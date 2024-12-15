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أخبار مصر

أمطار وانخفاض الحرارة لـ10 درجات، الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد

سقوط أمطار، فيتو
سقوط أمطار، فيتو
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كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": من المتوقع استقرار الأحوال الجوية خلال اليوم الأحد وغدًا الإثنين مع انخفاض طفيفة في درجات الحرارة خلال فترة النهار وساعات الليل مع التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت: "درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم تسجل 20 درجة مئوية، وخلال ساعات الليل يكون الطقس بارد الي شديد البرودة خاصة وقت الفجر والصباح الباكر".

 

منخفض جوي يضرب البلاد

وأكدت: بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل حتى نهاية الأسبوع الجاري ستتعرض البلاد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا سيؤدي الي مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة لتصل العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار إلى 18 درجة مئوية وتصل الصغرى خلال ساعات الليل إلى 10 درجات مئوية والمدن الجديدة في القاهرة ستكون أقل.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 - 12 -2024

حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا الأحد 15 -12-2024

مناطق فرص سقوط الأمطار

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار منذ الثلاثاء المقبل بشكل تدريجي وتبدأ على السواحل الشمالية الغربية ثم تمتد الأربعاء والخميس والجمعة لباقي السواحل الشمالية ومحافظات المحافظات الداخلية، مع وجود نشاط ملحوظ في الرياح، ناصحة بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم.
 

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