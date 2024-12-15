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خارج الحدود

رد الجميل، تعليمات عاجلة من زيلينسكي لمنع حدوث أزمة غذاء في سوريا، ماذا فعل؟

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت، إنه أصدر تعليمات لحكومته بإنشاء آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "نحن مستعدون لمساعدة سوريا في منع حدوث أزمة غذاء، وخاصة من خلال البرنامج الإنساني (الحبوب من أوكرانيا)".

وأضاف: "وجهت الحكومة لإنشاء آليات لتوريد المواد الغذائية بالتعاون مع المنظمات الدولية والشركاء الذين يمكنهم المساعدة".

وأوكرانيا هي منتج ومصدر عالمي للحبوب والبذور الزيتية، وكانت تصدر القمح والذرة إلى دول في الشرق الأوسط ولكن ليس إلى سوريا.

وقالت مصادر روسية وسورية يوم الجمعة إن سوريا اعتادت على استيراد المواد الغذائية من روسيا في عهد الأسد، لكن إمدادات القمح الروسية توقفت بسبب حالة الضبابية فيما يتعلق بالحكومة الجديدة ومشكلات بشأن تأخر الدفع.

وتأثرت صادرات أوكرانيا بالعملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، إذ حدّ بشدة من الشحنات المرسلة عبر البحر الأسود.

وكسرت أوكرانيا منذ ذلك الحين ما كان حصارا بحريا بحكم الأمر الواقع، وأعادت إرسال الصادرات من مواني أوديسا جنوب البلاد.

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الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي آليات لتوريد الغذاء إلى سوريا المنظمات الدولية سقوط نظام الرئيس بشار الأسد أزمة غذاء

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