الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الموضوع يتطور، طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك

طائرات مسيرة غامضة
طائرات مسيرة غامضة بسماء أمريكا، فيتو

قالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول، إن طائرات مسيرة مجهولة شلت العمليات في مطار ستيوارت في ولاية نيويورك، وإن الوضع مع المسيرات الغامضة التي كانت تخيف الأمريكيين لعدة أسابيع "ذهب إلى أبعد مما ينبغي".


وأضافت هوشول في بيان، "في الليلة الماضية، تم إغلاق المدرجات في مطار ستيوارت لمدة ساعة تقريبا؛ بسبب نشاط الطائرات المسيرة في المجال الجوي. لقد ذهب هذا إلى أبعد مما ينبغي".


ودعت حاكمة الولاية أيضا إلى مساعدة فيدرالية وسط الحادث.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق، إنه كان يتلقى معلومات من الجمهور عن مجموعات من الطائرات المسيرة فوق الولاية لعدة أسابيع.


وطالبت السلطات المحلية الوكالات الفيدرالية بالتحقيق في ما يحدث، حيث إن الولاية تضم منشآت عسكرية وبنية تحتية، وحتى ممتلكات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ويُزعم أن الطائرات المسيرة تختفي بمجرد مراقبتها.

وأصر البنتاغون على أن النشاط في سماء نيوجيرسي لم يأت من أعداء أجانب للولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول طائرات مسيرة مجهولة مطار ستيوارت في ولاية نيويورك المسيرات الغامضة مكتب التحقيقات الفيدرالي

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يعلن موقفه من ترشح أحمد الشرع لرئاسة سوريا

الموضوع يتطور، طائرات مسيرة مجهولة تشل حركة مطار ستيوارت بولاية نيويورك

بعد تفشي نزلات البرد، هل يوجد متحور جديد لكورونا في مصر ؟ الصحة تكشف السر

طلب تغطية شعرها دون غيرها، شاهد ماذا فعل الجولاني مع"فتاة حي المزة" بدمشق (فيديو)

تحذير من مواد في مستحضرات التجميل تؤثر سلبا على الجهاز التناسلي

أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور، السردين والفيليه بـ 50 جنيهًا وارتفاع المكرونة

بفستان قصير، روبي تشعل حفلها بالسعودية بأغنية أثارت الجدل في مصر (فيديو)

أبرزها دجلة والمقاولون، مباريات اليوم الأحد بالجولة الـ13 من دوري المحترفين

منوعات

المزيد

احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

طلب تغطية شعرها دون غيرها، شاهد ماذا فعل الجولاني مع"فتاة حي المزة" بدمشق (فيديو)

حادث غامض، العثور على 12 جثة بشرية داخل مطعم هندي في جورجيا

قناة أمريكية شهيرة تدفع 15 مليون دولار لصالح ترامب ومليون آخر لمحاميه

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية