طلب تغطية شعرها دون غيرها، شاهد ماذا فعل الجولاني مع"فتاة حي المزة" بدمشق (فيديو)

طلب القائد العام لإدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، من شابة سورية من مدينة دمشق، أن تغطّي شعرها قبل التقاط صورة معه.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي في سوريا تسجيلًا مصورًا للواقعة، حيث جرت الحادثة في حيّ المزة الدمشقي، بعد أيام قليلة من سقوط نظام بشار الأسد، حيث كان الجولاني يقوم بزيارة إلى المنطقة وكان السوريون يحتفلون بإسقاط النظام.

وأثار مقطع الفيديو تفاعل السوريين بين من استحسن الفكرة ومن رفض طلب الشرع ورأى فيه تقييدا للحريات، ما دفع الشابة إلى نشر كامل المقطع، وتوضيح تفاصيله عبر تدوينة على حسابها في "إنستجرام"، وشرح موقفها الشخصي.

وقالت الشابة: "اسمي ليا خير الله من مدينة دمشق.. وهذه قصتي مع الصورة إلى جانب القائد العام للإدارة... أنا فتاة سورية، مثلي مثل كل الفتيات اللواتي يعتبرن الأهل والشهادة والمستقبل أهم شيء في حياتهن" وفق تعبيرها.

وأضافت: "كنت أظن أن لحظة تخرجي في الجامعة كانت أهم يوم بحياتي، إلى أن جاء يوم 10 ديسمبر 2024، اليوم الذي كان الثوار يتجولون فيه مع قائدهم في دمشق المحررة، وجاؤوا إلى حارتنا بالمزة، وهو حدثٌ سيسجله التاريخ بعناوين ستبقى معنا طول العمر وسنورثها لأولادنا، مع كثير من صور (السيلفي) والمقاطع المصورة".

This was the moment to stare him down. pic.twitter.com/6VuKjtSEjj — Syrian Girl 🇸🇾 (@Partisangirl) December 14, 2024

وتابعت: "كأي أب يخاف على بلده وبنات بلده، أشار لي بكل لطف وأبوية أن أغطي شعري في حال رغبتي بالتقاط الصورة معه، وهذا حقه في أن يظهر بطريقة تناسبه".

وأوضحت: "هو لم يطلب من الفتيات الأخريات المتجمعات حوله أن يغطين شعورهن، فقط إذا أردن التصوّر معه، أسوة بالمذيعة الأمريكية التي أجرت معه مقابلة" بحسب قولها.

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