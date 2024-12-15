حريق هائل في شونة بالقرب من محطة بنزين بطريق المنصورة السريع (صور)

نشب حريق هائل بشونة بالقرب من محطة وقود “بنزينة” على الطريق السريع التابع لمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

السيطرة على حريق في شونة

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق.

حريق بشونة بالقرب من محطة وقود على طريق المنصورة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بشونة بالقرب من بنزينة على الطريق السريع التابع لمدينة المنصورة.

الإسعاف والإطفاء والأمن بموقع الحريق

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف للسيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات للعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.