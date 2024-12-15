الأحد 15 ديسمبر 2024
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بدءا من اليوم، إعادة تقييمات الطلاب بجميع مدارس الجيزة

سعيد عطية، وكيل
سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، فيتو

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة قرارًا مهمًّا يقضي بإعادة تقييمات الطلاب في جميع المدارس، وذلك بدءًا من اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024.

جاء هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، والذي شدد على أهمية تحقيق الانضباط في العملية التعليمية وضمان حصول الطلاب على أفضل مستوى تعليمي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على متابعة أداء الطلاب بشكل مستمر وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، وذلك بهدف تقديم الدعم اللازم لهم وتحسين تحصيلهم الدراسي.

وتم التأكيد على أن تنفيذ هذا القرار يقع تحت مسؤولية مديري العموم في جميع الإدارات التعليمية بالجيزة، حيث يتعين عليهم الإعلان عن إعادة التقييمات على صفحات المدارس والإدارات الرسمية، وضمان وصول المعلومة إلى جميع المعلمين وأولياء الأمور والطلاب.

أهمية التقييمات للطلاب

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تساهم هذه التقييمات الدورية في كشف المستوى الحقيقي للطالب وتحديد مدى استيعابه للمادة الدراسية، وتعديل خطط التدريس بناءً على نتائج التقييمات، إذ يمكن للمعلمين تعديل خططهم الدراسية لتناسب احتياجات الطلاب بشكل أفضل، وتقديم الدعم للطلاب الضعفاء حيث يمكن تحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي وتوفير الدروس الخصوصية أو الدورات التدريبية لهم، وتحفيز الطلاب المتفوقين، حيث يمكن تكريم الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، من إدارة ومعلم وأولياء أمور وطلاب، لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه التقييمات.

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