حادث غامض، العثور على 12 جثة بشرية داخل مطعم هندي في جورجيا

شهد أحد منتجعات جورجيا الشهيرة حادثا مأساويا أودى بحياة 12 شخصا، تم العثور على جثثهم داخل مطعم هندي في ظروف غامضة.



وقع الحادث في منتجع جوداوري، في بلدية كازبيجي، المطلة على جبال القوقاز، حسبما أفادت وزارة الداخلية الجورجية، في بيان على موقعها على الإنترنت، أمس السبت.

ولفت البيان إلى أن الضحايا بيهنم جورجي واحد إضافة إلى 11 أجنبيا، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون السبب في الحادث هو الإهمال بتشغيل مولد كهربائي داخل مكان مغلق إثر انقطاع التيار الكهربائي.



وأوضح البيان أنه لم يتم العثور على أي آثار تعذيب على الجثث، بينما تواصل السلطات التحقيق في الحادث بمساعدة الطب الشرعي لكشف ملابساته بعد الاستماع لشهود ومعنيين بالواقعة.

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