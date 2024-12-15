الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

حادث غامض، العثور على 12 جثة بشرية داخل مطعم هندي في جورجيا

جبال القوقاز، فيتو
جبال القوقاز، فيتو

شهد أحد منتجعات جورجيا الشهيرة حادثا مأساويا أودى بحياة 12 شخصا، تم العثور على جثثهم داخل مطعم هندي في ظروف غامضة.


وقع الحادث في منتجع جوداوري، في بلدية كازبيجي، المطلة على جبال القوقاز، حسبما أفادت وزارة الداخلية الجورجية، في بيان على موقعها على الإنترنت، أمس السبت.

ولفت البيان إلى أن الضحايا بيهنم جورجي واحد إضافة إلى 11 أجنبيا، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون السبب في الحادث هو الإهمال بتشغيل مولد كهربائي داخل مكان مغلق إثر انقطاع التيار الكهربائي.


وأوضح البيان أنه لم يتم العثور على أي آثار تعذيب على الجثث، بينما تواصل السلطات التحقيق في الحادث بمساعدة الطب الشرعي لكشف ملابساته بعد الاستماع لشهود ومعنيين بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتجعات جورجيا الشهيرة مطعم هندي منتجع جوداوري بلدية كازبيجي جبال القوقاز وزارة الداخلية الجورجية مولد كهربائي انقطاع التيار الكهربائي

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي والقنوات الناقلة

ركلات الترجيح تحسم مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور)

بعد الخسارة من باتشوكا، هل يلعب الأهلي مباراة على الميدالية البرونزية؟

بعد تفشي نزلات البرد، هل يوجد متحور جديد لكورونا في مصر ؟ الصحة تكشف السر

أمطار وانخفاض الحرارة لـ10 درجات، الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد

ضابط مسئول عن مطار دمشق يكشف سبب اختفاء طائرة عن الرادارات ليلة هروب الأسد

أول تعليق من مارسيل كولر بعد الخسارة من باتشوكا في كأس الإنتركونتننتال

مشادة كلامية بين الشناوي وجماهير الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا (فيديو)

منوعات

المزيد

حادث غامض، العثور على 12 جثة بشرية داخل مطعم هندي في جورجيا

قناة أمريكية شهيرة تدفع 15 مليون دولار لصالح ترامب ومليون آخر لمحاميه

اعتقال خادمة في قصر باكنجهام بسبب حفل مخصص للموظفين

قصة جاسوس إسرائيلي أعدمته سوريا قبل 59 عاما ويسعى جيش الاحتلال لإعادة رفاته

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية