معدات عسكرية وجنود، طائرة شحن أمريكية "غامضة" في مطار الحسكة قبل ساعات من سقوط الأسد

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرة شحن أمريكية تحمل معدات عسكرية ولوجستية، هبطت في قاعدة "التحالف الدولي" بمطار "خراب الجير" بريف رميلان شمال الحسكة، وسط تحليق المروحيات الأمريكية فوق سماء المنطقة.

وقال المرصد إن طائرة الشحن الأمريكية هبطت في مطار "خراب الجير" بريف رميلان شمال الحسكة، يوم 7 ديسمبر الجاري، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية بالإضافة إلى جنود أمريكيين.

ويثير موعد هبوط الطائرة تساؤلات عن طبيعة مهمتها، قبل ساعات من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد فجر الأحد 8 ديسمبر الجاري.

واعتبر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه الخطوة تعبر عن تعزيز التحالف الدولي قواعده شمال شرقي سوريا.



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