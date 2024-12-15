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ثقافة وفنون

بفستان قصير، روبي تشعل حفلها بالسعودية بأغنية أثارت الجدل في مصر (فيديو)

روبي، فيتو
روبي، فيتو

أحيت الفنانة روبي واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في السعودية، ورفع حفلها  شعار كامل العدد. 

حفل روبي في السعودية 

وظهرت روبي خلال الحفل بإطلالة قصيرة وقدمت عددا من الأغاني، ومنهم أغنيتها الشهيرة “ليه بيداري كدة” وأغنية مع السلامة باي باي وغيرهم. 

مسلسل درامي جديد لـ روبي

ومن ناحية أخرى، كانت النجمة روبي تعاقدت بشكل رسمي على تقديم بطولة مسلسل درامي جديد في الموسم الدرامي رمضان 2025 بمشاركة النجمة نيللي كريم في عمل يعيدهما من جديد للعمل بعد رائعة "سجن النسا".

وكانت آخر أعمال روبي الرمضاني خلال رمضان قبل الماضي من خلال مسلسل "حضرة العمدة"

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حفل روبي في السعودية الفنانة روبي روبي السعودية

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