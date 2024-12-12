أخبار الحوادث اليوم: القبض على مرتكب واقعة إنهاء حياة شاب وتقييده بالحبال في الدقي.. حيثيات تغريم عمرو دياب 200 جنيه في صفع سعد أسامة

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

وقع منذ قليل حادث سقوط الحاجز الحديدي لتحديد ارتفاعات السيارات قبل كوبري ونفق إمبابة على سيارة ملاكي بالجيزة ونجا قائدها بأعجوبة.

وتمكنت قوات ادارة المرور ورجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة من رفع آثار حادث، وتم سحب الحاجز من خلال ونش، وتواصل الخدمات المرورية تسيير الحركة المرورية بطريق سير السيارات في الاتجاهين.

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات حادث تصادم سيارة ربع نقل كان يستقلها ثلاثة شباب أثناء سيرهم بمنطــــقة تحت الســـير بقـــرية الشوبك الشرقي بـدائرة مركز شرطة الصف، وهم: علي طارق أبو عطيه، وفؤاد رضـــا فؤاد كفافي، وباســم رامي، مما ترتب عليه وفاتهم جميعا، وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان، ومناقشة شهود العيان للوصول لاسباب الحادث.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض علي 5 أشخاص لقيامهم بغسل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

شهدت قرية المحسمة التابعة بمركز ومدينة القصاصين، في محافظة الإسماعيلية، انفجار خط سولار أسفل شريط السكة الحديد الواقع بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، باحالة أوراق عاطل لاتهامه بقتل عامل أثناء ذهابه للعمل في ناهيا بكرداسة بالجيزة إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 15 يناير المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى القبض على مرتكب واقعة انهاء حياة شاب وتقييده بالحبال بمنطقة الدقى.

وكانت أجهزة الأمن تتابع ما تم نشره فى موقع “ فيتو ” تحت عنوان (جثة لشاب مقيد اليدين بحبل والرجلين ببنطال تثير الزعر في الدقي).

أودعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حيثيات حكمها بتغريم المطرب عمرو دياب 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًّا مؤقتًّا للشاب سعد أسامة، مع إعلان براءة الأخير، في اتهامه بالتعدي عليه، داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع.

وجاء في الحيثيات أن المحكمة قد اطمأنت واستقر وجدانها على تحقق الركن المادي للجريمة متمثلا في تعدي عمرو دياب على سعد أسامة بصفعه على وجهه، وانصراف إرادته إلى المساس بسلامة جسمه، وذلك أخذا من أقوال عمرو دياب بالتحقيقات وشهادة الشهود وما انتهت إليه تحريات مباحث الفنادق بقطاع شرطة السياحة والآثار وما اطلعت عليه المحكمة من المقطع المصور من إتيان عمرو دياب للفعل المادي المشكل لجريمة الضرب عامدًا.

كشفت مناظرة نيابة السلام لجثة طفلة لقيت مقتلها على يد زوج والدتها بمنطقة السلام ان الطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وتوفيت نتيجة إصابتها بضربات شديدة في الصدر والرأس وأطراف الجسد.

وأضافت المناظرة أن جثة الطفلة تمتلئ بالكدمات والسحجات فضلا عن تورم بإحدى العينين وكسر بإحدى الذراعين وأدى الضرب الشديد إلى إصابتها بنزيف داخلي وهبوط حاد في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة.

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