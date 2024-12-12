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حوادث

جهود مكثفة لضبط المتسبب في مصرع شاب إثر حادث سير بحلوان

مصرع شاب في الثلاثين
مصرع شاب في الثلاثين في حادث سير بحلوان، فيتو

يكثف رجال مباحث أمن القاهرة بالتنسيق مع مباحث إدارة المرور والخدمات المرورية المنتشرة علي الطرق  جهودها لضبط سائق تسبب في مصرع شاب في الثلاثين من عمره في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة حلوان ولاذا بالفرار، وذلك من خلال تفريغ كاميرات غرفة العمليات الخاصة بمرور القاهرة ومناقشة شهود العيان لكشف هوية المتهم وضبطته وضبط سيارته المتسببة في الحادث.

 

مصرع شاب في حادث سير بحلوان

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي، يفيد فيه بوقوع حادث تصادم سيارة ووجود متوفى في منطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبعد الفحص وجمع المعلومات، تبين وفاة شاب  أثناء قيادته السيارة الخاصة به بعد أن اصطدمت سيارة به من الخلف، مما أسفر عن وفاته وتهشم سيارته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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رجال مباحث أمن القاهرة بالطريق الصحراوي حلوان

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