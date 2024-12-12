القبض على مرتكب واقعة إنهاء حياة شاب وتقييده بالحبال في الدقي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى القبض على مرتكب واقعة انهاء حياة شاب وتقييده بالحبال بمنطقة الدقى.

وكانت أجهزة الأمن تتابع ما تم نشره فى موقع “ فيتو ” تحت عنوان (جثة لشاب مقيد اليدين بحبل والرجلين ببنطال تثير الزعر فى الدقى).

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله والعرض على النيابة العامة.

جثة لشاب مقيد اليدين بحبل والرجلين ببنطال تثير الزعر فى الدقى

وكان نشر خبر تضمن التالي: تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب مجهول الهوية مصابًا بجروح بالوجه والعين ويديه مقيدتين بحبل وقدميه مقيدتين ببنطالون، وملقى على ظهره وحافيًا، بشارع البطل أحمد عبد العزيز بدائرة قسم الدقي، وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات حول الجثة لتحديد هوية المجني عليه وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور عليه، ومناقشة شهود العيان، لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، مفاده تلقي مدير قطاع الشمال العميد محمد ربيع بلاغ يفيد بوجود جثة ملقاة بشارع البطل أحمد عبدالعزيز.

جثة بشارع البطل أحمد عبد العزيز

وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث قسم شرطة الدقي المقدم حسام العباسي والقوة المرافقة له لمكان الواقعة، وعثروا على جثة لشخص مجهول الهوية، مصابًا بجروح بالوجه والعين ويديه مقيدتين بحبل وقدميه مقيدتين ببنطلون، وملقى على ظهره وحافيًا، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم.

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