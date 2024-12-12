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حوادث

وفاة شخص وإصابة آخر في انفجار خط سولار أسفل شريط السكك الحديدية بالإسماعيلية

وفاة شخص وإصابة آخر
وفاة شخص وإصابة آخر في انفجار خط سولار

شهدت قرية المحسمة التابعة بمركز ومدينة القصاصين، في محافظة الإسماعيلية، انفجار خط سولار أسفل شريط السكة الحديد الواقع بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.  

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اخطار بانفجار خط سولار 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا، يفيد بوفاة شخص وإصابة آخر في حادث انفجار خط سولار أسفل شريط السكة الحديد بقرية المحسمة. 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة. 

الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين والمتوفى للمشرحة 

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية  بعدد من سيارات الإسعاف نقل المصاب والمتوفى إلى مستشفى القصاصين المركزي.

خروج 3 عربات من قطار بضائع أمام معسكر القرش

وكانت محافظة الإسماعيلية، قد شهدت في وقت سابق حادث خروج بعض عربات قطار بضائع عن القضبان.  

تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بخروج 3 عربات من قطار بضائع عن القضبان أمام معسكر القرش؛ ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.   

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

ودفعت طوارئ هيئة السكك الحديدية بعدد من الأوناش لاستعدال العربات المنحرفة عن مسارها من قطار البضائع الفارغ والذي كان في طريقه إلى محافظة بورسعيد.  

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ. 

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الاسماعيلية بالاسماعيلية انفجار خط سولار السكة الحديد بالإسماعيلية المحسمة القصاصين

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