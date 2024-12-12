وفاة شخص وإصابة آخر في انفجار خط سولار أسفل شريط السكك الحديدية بالإسماعيلية

شهدت قرية المحسمة التابعة بمركز ومدينة القصاصين، في محافظة الإسماعيلية، انفجار خط سولار أسفل شريط السكة الحديد الواقع بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

اخطار بانفجار خط سولار

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت إخطارا، يفيد بوفاة شخص وإصابة آخر في حادث انفجار خط سولار أسفل شريط السكة الحديد بقرية المحسمة.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين والمتوفى للمشرحة

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف نقل المصاب والمتوفى إلى مستشفى القصاصين المركزي.

خروج 3 عربات من قطار بضائع أمام معسكر القرش

وكانت محافظة الإسماعيلية، قد شهدت في وقت سابق حادث خروج بعض عربات قطار بضائع عن القضبان.

تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بخروج 3 عربات من قطار بضائع عن القضبان أمام معسكر القرش؛ ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفعت طوارئ هيئة السكك الحديدية بعدد من الأوناش لاستعدال العربات المنحرفة عن مسارها من قطار البضائع الفارغ والذي كان في طريقه إلى محافظة بورسعيد.

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.