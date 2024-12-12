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حوادث

إحالة أوراق عاطل متهم بقتل عامل في كرداسة للمفتي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، باحالة أوراق عاطل لاتهامه بقتل عامل أثناء ذهابه للعمل في ناهيا بكرداسة بالجيزة إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 15 يناير المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين.

المتهمون عقدوا النية والعزم على قتل الضحية  

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين"سعد.م" و"أحمد.م"، و"عبد العزيز.ح"، و" حسن.م"، و"سعد.خ"، قتلوا المجني عليه "عمرو جميل"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه بأن رسموا مخططا واعدوا أسلحة نارية "فرد خرطوش" وتربصوا له بالمكان الذي ايقنوا سلفا مروره منه وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول، عيارا ناريا صوبه حدث إصابته قاصدا قتله حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الواقعة للشد من أزره حال إحرازهم لأسلحة نارية وبيضاء على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهمون 4 أسلحة نارية غير مششخنة و7 طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق وسلاح أبيض "مطواة" وسلسلة حديد، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

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محكمة جنايات جنوب الجيزة كرداسة جنوب الجيزة

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