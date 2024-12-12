إحالة أوراق عاطل متهم بقتل عامل في كرداسة للمفتي

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، باحالة أوراق عاطل لاتهامه بقتل عامل أثناء ذهابه للعمل في ناهيا بكرداسة بالجيزة إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 15 يناير المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين.

المتهمون عقدوا النية والعزم على قتل الضحية

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين"سعد.م" و"أحمد.م"، و"عبد العزيز.ح"، و" حسن.م"، و"سعد.خ"، قتلوا المجني عليه "عمرو جميل"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه بأن رسموا مخططا واعدوا أسلحة نارية "فرد خرطوش" وتربصوا له بالمكان الذي ايقنوا سلفا مروره منه وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول، عيارا ناريا صوبه حدث إصابته قاصدا قتله حال تواجد باقي المتهمين بمسرح الواقعة للشد من أزره حال إحرازهم لأسلحة نارية وبيضاء على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهمون 4 أسلحة نارية غير مششخنة و7 طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق وسلاح أبيض "مطواة" وسلسلة حديد، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.