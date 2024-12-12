ضبط مدير موقع إلكتروني بث محتوى مملوك لجهة حكومية بالشرقية

تمكنت مباحث المصنفات، من ضبط القائم على إدارة موقع الإلكتروني لاتهامه ببث محتوى مملوك لأحدى الجهات الحكومية بدون ترخيص بالشرقية.

ضبط القائم على إدارة موقع الإلكتروني

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية ) بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني لبث وإذاعة محتوى مملوك لإحدى الجهات الحكومية "بدون ترخيص" من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه داخل مسكنه، وبحوزته (الأجهزة والأدوات المستخدمة فى إدارة المواقع الإلكترونية التي تحتوي على المصنفات المقرصنة – هاتف محمول يحتوي على آثار ودلائل على ممارسة نشاطه غير المشروع – عدد من البطاقات البنكية).

وبمواجهته أقر بارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية وجرائم القرصنة في مجالات البرمجيات والبث الفضائي.

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