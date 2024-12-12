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حوادث

نزيف داخلي وهبوط بالدورة الدموية، مناظرة النيابة لضحية زوج والدتها بالسلام

جثة، فيتو
جثة، فيتو

كشفت مناظرة نيابة السلام لجثة طفلة لقيت مقتلها على يد زوج والدتها بمنطقة السلام ان الطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وتوفيت نتيجة إصابتها بضربات شديدة في الصدر والرأس وأطراف الجسد.

وأضافت المناظرة أن جثة الطفلة تمتلئ بالكدمات والسحجات فضلا عن تورم بإحدى العينين وكسر بإحدى الذراعين وأدى الضرب الشديد إلى إصابتها بنزيف داخلي وهبوط حاد في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة.

البداية كانت عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول 3 أطفال أشقاء بنتين وولد) مصابين بسحجات وحروق  لأحد المستشفيات ووفاة إحداهن بدائرة قسم شرطة السلام ثان.


على الفور انتقلت أجهزة الامن لمكان الواقعة، وتبين وفاة طفلة عمرها 8 سنوات وإصابة شقيقتها 5 سنوات وشقيقها بعد التعدى عليهم بالضرب على يد زوج والدتهم بمعاونة الأم.

وبإجراء التحريات تبين أن الأم انفصلت عن زوجها والد الأطفال وتزوجت من المتهم وفى يوم الواقعة تعديا على الأطفال بالضرب بسبب لهوهم بصوت عالى، فتوفيت الطفلة الكبرى وأصيب شقيقيها، وألقى القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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نيابة السلام مديرية أمن القاهرة شرطة النجدة قسم شرطة السلام ثان

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