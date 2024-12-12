سقوط حاجز تحديد ارتفاعات السيارات في نفق إمبابة على سيارة ونجاة قائدها

وقع منذ قليل حادث سقوط الحاجز الحديدي لتحديد ارتفاعات السيارات قبل كوبري ونفق إمبابة على سيارة ملاكي بالجيزة ونجا قائدها بأعجوبة.

وتمكنت قوات ادارة المرور ورجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة من رفع آثار حادث، وتم سحب الحاجز من خلال ونش، وتواصل الخدمات المرورية تسيير الحركة المرورية بطريق سير السيارات في الاتجاهين.

تلقي اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة بلاغ من غرفة عمليات المرور بحادث سقوط مقياس حديدي لتحديد ارتفاعات السيارات قبل كوبري ونفق إمبابة.

وبالانتقال لمكان الحادث تبين سقوط الحاجز الحديدي قبل نفق امبابة علي سيارة وتهشم السيارة دون اصابات.

وتم تحرير محضر الواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.



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