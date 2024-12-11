الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطل متهم بقتل نجلة زوجته في السلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة السلام بحبس عاطل متهم بقتل نجلة زوجته وإصابة أشقائها بمنطقة السلام 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 


البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة أخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول 3 أطفال أشقاء بنتين وولد) مصابين بسحجات وحروق  لأحد المستشفيات ووفاة أحداهن بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

على الفور انتقلت اجهزة الامن لمكان الواقعة، وتبين وفاة طفلة عمرها 8 سنوات واصابة شقيقتها 5 سنوات وشقيقها بعد التعدى عليهم بالضرب على يد زوج والدتهم بمعاونة الام

وبعمل التحريات تبين أن الأم أنفصلت عن زوجها والد الأطفال وتزوجت من المتهم وفى يوم الواقعة تعدوا على الأطفال بالضرب بسبب لهوهم بصوت عالى، فتوفيت الطفلة الكبرى وأصيب أشقائها، والقى القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام مديرية أمن القاهرة شرطة النجدة قسم شرطة السلام ثان

مواد متعلقة

إحالة أوراق شقيقين وعاطل للمفتي لاتهامهم بقتل شخص في القليوبية

تجديد حبس متهمين بقتل مقاول بسبب الخلاف حول تشطيب شقة في السلام

ماهر الأسد جزار سوريا.. الحكاية الكاملة للسفاح الأكثر دموية.. هدد بقتل بشار لعرضه التنحي.. أشرف على تعذيب وإعدام المعتقلين في سجن صيدنايا.. وسلم الموساد وثائق سهلت ضرب بلاده

الأكثر قراءة

أول تعليق من شاليمار الشربتلي بعد حكم حبس عمر زهران سنتين

بعد تبكيره، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للعاملين بالحكومة

حرس الحدود يخطف فوزا من الإسماعيلي في كأس رابطة الأندية

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

ليس فقط الراتب الضخم، 4 أسباب دفعت جوميز للرحيل عن الزمالك

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الحزن يسيطر على مران الزمالك بعد قرار جوميز بالرحيل (صور)

مجلس إدارة الزمالك يفاضل بين 3 مدربين أجانب لخلافة جوميز

منوعات

المزيد

بوتين يتفقد معرضا للذكاء الاصطناعي في موسكو

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 11-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والمرجان والسبيط في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

4 سلع تصدرها مصر إلى النرويج خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة البروج وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

تفضيل الدنيا على الآخرة، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 21 بسورة القيامة

تفسير حلم قراءة آية الكرسي في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية