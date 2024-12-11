حبس عاطل متهم بقتل نجلة زوجته في السلام

أمرت نيابة السلام بحبس عاطل متهم بقتل نجلة زوجته وإصابة أشقائها بمنطقة السلام 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.



البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة أخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول 3 أطفال أشقاء بنتين وولد) مصابين بسحجات وحروق لأحد المستشفيات ووفاة أحداهن بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

على الفور انتقلت اجهزة الامن لمكان الواقعة، وتبين وفاة طفلة عمرها 8 سنوات واصابة شقيقتها 5 سنوات وشقيقها بعد التعدى عليهم بالضرب على يد زوج والدتهم بمعاونة الام

وبعمل التحريات تبين أن الأم أنفصلت عن زوجها والد الأطفال وتزوجت من المتهم وفى يوم الواقعة تعدوا على الأطفال بالضرب بسبب لهوهم بصوت عالى، فتوفيت الطفلة الكبرى وأصيب أشقائها، والقى القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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