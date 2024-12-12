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الإعدام للمتهم بقتل شقيقه دهسًا بسيارته لخلاف على الميراث في دكرنس

جنايات المنصورة،
جنايات المنصورة، فيتو

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الخميس بالإعدام للمتهم بقتل شقيقه دهسا بسيارته لخلاف على الميراث في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية والمعروفة إعلاميا بقضية "قابيل وهابيل".

جنايات المنصورة تنظر قضية قتل أخ لشقيقه 

وتعقد الجلسة في جنايات المنصورة برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الله مطاوع، ومحمد منسي عبد الرحمن، والسيد عبده منصور، وسكرتارية محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب، وحسين عبد اللطيف.

إحالة القضية للمحاكمة الجنائية 

وكان المستشار محمد هاشم - المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية أحال القضية لـ المحاكمة الجنائية بعد اكتمال التحقيقات واعتراف المتهم وتمثيل الجريمة.

القبض على المتهم بقتل شقيقه دهسا 

وكانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية ألقت القبض علي المتهم بقتل شقيقه دهسا بسيارته أثناء عودته من العمل،  لخلاف علي الميراث. 

وتخلص أخ من شقيقه بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية بعدما دهسه بسيارته لخلافات بينهما على الميراث.

نقل المجني عليه لمستشفى الطوارئ بالمنصورة

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال  مستشفى طوارئ المنصورة، محمود عبدالهادي محمد علي شملول، ويبلغ من العمر 54 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، مصابًا بإصابات شديدة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، وتوفي بعد 3 أسابيع من محاولات علاجه. 

تاجر مواشٍ ينهي حياة شقيقه دهسا بسيارته

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ، بالفحص وسؤال أسرة المتوفى اتهموا شقيقه ويدعى أحمد، ويبلغ من العمر 52 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، بمحاولة التخلص منه وصدمه بسيارته أثناء استقلاله دراجة بخارية في طريق عودته من عمله في الأرض الزراعية، وذلك على إثر خلافات بينهما بسبب الميراث

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19708 لعام 2023 جنح دكرنس، للعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، وقرر المحامي العام احالة القضية للمحاكمة الجنائية.  

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