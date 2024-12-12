الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيلة الصحة بالإسماعيلية تؤكد استمرار مراقبة العمل بالوحدات الصحية (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية بوحدة السلام بإدارة القنطرة شرق الصحية يرافقها فريق إشراف مديرية الصحة ؛للوقوف على انتظام سير العمل، وتواجد الفريق الطبي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية. 

صحة الإسماعيلية تختتم برنامج دور الذكاء الاصطناعي في رفع جودة الرعاية الصحية (صور)

وكيل صحة الإسماعيلية تتوعد المقصرين بوحدة طب الأسرة بأبوصوير (صور)

تفقد عيادات طب الأسرة 

وبدأت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية جولتها بتفقد سير العمل بقسم الاستقبال وعيادة طب الأسرة، وانتظام صرف وسائل تنظيم الأسرة، كما تابعت تردد السيدات والموضوعات التي تم تناولها بندوات التوعية بنادي المرأة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

متابعة جودة الخدمات الصحية 

كما تفقدت جودة خدمات عيادة طب الأسنان وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى وتبين وجود عطل بكرسي الكشف وأوصت بسرعة التواصل مع ادارة الشئون الادارية واصلاحه فورًا، كما تابعت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعمل الوحدة. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

متابعة سير العمل بمركز العقر 

وتابعت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية سير العمل بمركز العقر بالوحدة،كما راجعت كشوف الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الصيادلة  وعدد التذاكر وتوافر مخزون كافى من الأدوية بالصيدلية ووجهت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة باستكمال النواقص. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

استطلاع آراء المنتفعين 

وخلال الجولة التقت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ببعض المترددين للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وأوصت بمتابعة إجراءات التخلص من الكهنة والرواكد واستبدالها بفرش غير طبى جديد من مخازن المديرية. 

استمرار مراقبة العمل بالوحدات الصحية 

وأكدت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، على استمرار الرقابة والمتابعة على الوحدات الصحية ؛للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة. 

ورافق وكيل وزارة الصحة فريق إشراف المديرية من إدارات الرعاية الأساسية، الصيدلة، الجودة، مكافحة العدوى، المراجعة الداخلية والحوكمة، أمومة وطفولة، تنظيم الأسرة، العلاقات العامة ومكتب الدعم الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صحة الاسماعيلية بالاسماعيلية وكيل صحة الإسماعيلية وحدة السلام بالقنطرة شرق القنطرة شرق

مواد متعلقة

الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية تحذر المواطنين من الشبورة المائية غدًا

منح مكافأة مالية للعاملين بمدرسة النور للمكفوفين بالإسماعيلية (صور)

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية الصحراوي(صور)

صحة الإسماعيلية تختتم برنامج دور الذكاء الاصطناعي في رفع جودة الرعاية الصحية (صور)

الأكثر قراءة

1654 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

انتهك حرمة حياتها الشخصية وهددها، نص قرار إحالة المتهم بابتزاز نجلة شيرين عبد الوهاب للمحاكمة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال

الصحة تكشف حقيقة وجود فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسي

ساويرس يوجه رسالة لـ جمال سليمان بعد الإعلان عن رغبته في الترشح لرئاسة سوريا

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء الدين وزوال الهموم

منوعات

المزيد

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

شعلة شمسية قوية تضرب الأرض، وقطع الاتصالات ببعض الدول خلال ساعات

انقلاب قارب يقل 130 شخصا قبالة السواحل التونسية

المزيد

خدمات

المزيد

1654 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

أسعار الشوفان اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء الدين وزوال الهموم

ما معنى الفراش المبثوث، وعلاقته بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية