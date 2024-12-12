وكيلة الصحة بالإسماعيلية تؤكد استمرار مراقبة العمل بالوحدات الصحية (صور)

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية بوحدة السلام بإدارة القنطرة شرق الصحية يرافقها فريق إشراف مديرية الصحة ؛للوقوف على انتظام سير العمل، وتواجد الفريق الطبي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.

تفقد عيادات طب الأسرة

وبدأت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية جولتها بتفقد سير العمل بقسم الاستقبال وعيادة طب الأسرة، وانتظام صرف وسائل تنظيم الأسرة، كما تابعت تردد السيدات والموضوعات التي تم تناولها بندوات التوعية بنادي المرأة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

متابعة جودة الخدمات الصحية

كما تفقدت جودة خدمات عيادة طب الأسنان وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى وتبين وجود عطل بكرسي الكشف وأوصت بسرعة التواصل مع ادارة الشئون الادارية واصلاحه فورًا، كما تابعت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعمل الوحدة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

متابعة سير العمل بمركز العقر

وتابعت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية سير العمل بمركز العقر بالوحدة،كما راجعت كشوف الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الصيادلة وعدد التذاكر وتوافر مخزون كافى من الأدوية بالصيدلية ووجهت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة باستكمال النواقص.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

استطلاع آراء المنتفعين

وخلال الجولة التقت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ببعض المترددين للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وأوصت بمتابعة إجراءات التخلص من الكهنة والرواكد واستبدالها بفرش غير طبى جديد من مخازن المديرية.

استمرار مراقبة العمل بالوحدات الصحية

وأكدت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، على استمرار الرقابة والمتابعة على الوحدات الصحية ؛للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.

ورافق وكيل وزارة الصحة فريق إشراف المديرية من إدارات الرعاية الأساسية، الصيدلة، الجودة، مكافحة العدوى، المراجعة الداخلية والحوكمة، أمومة وطفولة، تنظيم الأسرة، العلاقات العامة ومكتب الدعم الفني.

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