القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض علي 5 أشخاص لقيامهم بغسل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.



القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 170 مليون جنيه

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، واثنان منهم يحملون جنسية إحدى الدول) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات – تأسيس الشركات).



وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بـ (170 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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