إحالة المتهم بقتل زوجته في مدينة نصر للجنايات

أمرت نيابة مدينة نصر باحالة المتهم بقتل زوجته في مدينة نصر بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما على مصاريف المنزل الي محكمة جنايات القاهرة.

وتبين من التحقيقات الأولية أنه يوم الواقعة تشاجر عاطل مع زوجته، هبة. م البالغة من العمر 23 سنة، بسبب خلافات بينهما على إثرها أستل سكينًا وطعنها عدة طعنات فأودت بحياتها.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.



تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها في مدينة نصر، وكشفت تحريات رجال المباحث تورط زوج المجني عليها في ارتكاب الجريمة حيث أنهى حياتها نتيجة خلافات أسرية بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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