الخميس 12 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على سائق دهس شابا في البدرشين

القبض علي سائق دهس
القبض علي سائق دهس شاب في البدرشين،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على قائد سيارة ملاكي، قام بدهس شاب أثناء عبوره الطريق، بدائرة مركز البدرشين، واعترف بارتكابه الواقعة بطريق الخطأ، وعلل هروبه عقب الحادث خوفا من المساءلة القانونية، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى منطقة البدرشين مفاده وجود حادث.

انتقلت قوات الحماية المدنية وبالفحص تبين عثوره على شخص صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

تحرر محضر بالواقعة، وتم تفريغ الكاميرات الموجودة بمحل الحادث ومناقشة شهود العيان، وتم تحديد هوية السائق وضبطه وإحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالجيزة

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على سائق ميكروباص، تسبب في إصابة 5 أشخاص من ركابه عقب انقلاب السيارة التي كان يستقلها بالطريق الصحراوي فى دائرة قسم شرطة منشأة القناطر.

وتم سحب السيارة ورفع آثار حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث أعلى الطريق  الصحراوي بمنشأة القناطر، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث. 

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق  ما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق وإصابة 5 أشخاص  نقلوا جميعهم الى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الأجهزة الأمنية البدرشين غرفة النجدة الحماية المدنية

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