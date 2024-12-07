أبرز محاكمات اليوم، الفصل في قضية عمرو دياب والشاب المصفوع وقاتلي نجل سفير سابق

تشهد المحاكم الجنائية والجنح اليوم السبت نظر عدد من القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخرًا.

وتستعرض فيتو في السطور التالية أبرز محاكمات اليوم.

محاكمة 41 متهمًا في قضية "خلية النزهة الإرهابية"

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، محاكمة 41 متهمًا، في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بـ خلية النزهة الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتي يوليو 2015، تولى المتهمون من الأول وحتى السادس قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن طوروا الجماعات المسلحة.

ووجه للمتهمين من السادس وحتى الـ21 اتهامات بالانضمام لتلك الجماعة، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة.

كما تم توجه اتهامات للمتهمين الـ 12 و13 و14 و15 و16 و30 و38 بقتل المجني عليه "كمال. ه"، والشروع فى قتل آخرين، كما وجه لبعض المتهمين تهم تفجير عبوة مفخخة عن بعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة وبالقرب من مكتب بريد النزهة.

محاكمة 17 شخصا من جماعة الإخوان في قضية التمويل الأجنبي

تشهد الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا القيادي الإخواني يحيى موسى و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، وذلك في القضية رقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 12989 لسنة 2024 جنايات العجوزة

إصدار الحكم في واقعة عمرو دياب والشاب المصفوع

تنظر محكمة الجنح المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها على الفنان عمرو دياب والشاب سعد أسامة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة الصفع"، التي حدثت أثناء إحياء حفل زفاف في أحد فنادق القاهرة الجديدة.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد حددت جلسة الدور الرابع من شهر نوفمبر الجاري لبدء محاكمة الفنان عمرو دياب في واقعة التعدي على شاب داخل إحدى الحفلات في فندق بالقاهرة.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح لمحاكمته عن التهمة الموجهة إليه في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب".

محاكمة المتهمين بقتل ابن سفير سابق في الشيخ زايد

تشهد محكمة جنايات الجيزة، ثاني جلسات محاكمة شخصين وعامل لاتهامهم بقتل ابن سفير سابق في الشيخ زايد.

كانت كشفت التحريات في واقعة مقتل نجل مسؤول بمنطقة الشيخ زايد، أن المتهمين بقتله، ارتكبا الواقعة نظرًا لمعرفتهما بإقامة المجنى عليه بمفرده، فاختمر في ذهنهما سرقته.

وأظهرت معاينة المقدم إسلام المهداوي، مفتش فرقة الشيخ زايد، أن الجثة تعود لمحاسب في أواخر الثلاثينات - ابن سفير سابق - ويظهر عليها إصابات ظاهرية بالجسم -طعنات وسحجات متفرقة- وسط آثار بعثرة في محتويات شقته.

وعاين المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد، مسرح الجريمة واستماع أقوال أسرة المجني عليه، كما تم مراجعة الكاميرات في محيط المنزل وفحص سجل مكالماته للبحث عن وجود خلافات مع آخرين قد تكون دافعًا وراء القتل.

شكلت أجهزة الأمن بالجيزة فريق بحث جنائي على أعلى مستوى تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الجريمة تركزت خطته على فحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط العقار محل الواقعة، علاوة على فحص علاقات المجني عليه، والمترددين على العقار في وقت متزامن لوقت ارتكاب الجريمة، وتم التحفظ على الجثة، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وفي التحقيقات قال والد الضحية: إن نجله المتوفى يعمل بالخارج وكان في إجازة منذ شهر ويقيم بمفرده.".

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