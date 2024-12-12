الخميس 12 ديسمبر 2024
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مصرع 3 أشخاص في حادث بالصف (صور)

أحد ضحايا حادث الصف،فيتو
أحد ضحايا حادث الصف،فيتو

تواصل  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات حادث تصادم سيارة ربع نقل  كان يستقلها ثلاثة شباب أثناء سيرهم  بمنطــــقة تحت الســـير بقـــرية الشوبك الشرقي بـدائرة مركز شرطة  الصف، وهم: علي طارق أبو عطيه، وفؤاد رضـــا فؤاد كفافي، وباســم رامي، مما ترتب عليه وفاتهم جميعا، وذلك من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان، ومناقشة شهود العيان للوصول لاسباب الحادث.

مصرع 3 أشخاص في حادث سير بالصف

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة بالجيزة بوقوع حادث مروري في منطقة “السير” بقرية الشوبك الشرقي بمدينة الصف وسقوط ضحايا، وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتم الدفع بسيارات الإسعاف وأوناش من مجلس المدينة.

وأشارت التحريات إلى وقوع حادث مروري حول سيارة إلى قطعة خردة وتسبب في مصرع 3 شباب متأثرين بإصاباتهم، تم  نقلهم إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى وتفحص الأجهزة الأمنية ملابسات الحادث.

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الأجهزة الأمنية الجيزة بقرية الشوبك مركز شرطة الصف

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