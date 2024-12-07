أخبار مصر: القومي للاتصالات يرد على زيادة سعر باقات النت، إيران تبيع الأسد وأمريكا تتحدث عن سقوط دمشق، ليفربول يحدد مصير صلاح

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أول رد من القومي للاتصالات على ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن 30 %؜ (فيديو)

في أول رد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة.

بعد حديثها عن مصير الأسد، إيران تبدأ في إجلاء قادتها العسكريين من سوريا

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين إن طهران بدأت إجلاء قادتها العسكريين من سوريا.

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي بلاستيك بالأسواق

تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي بلاستيك، تبدأ اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024؛ تطبيق قرار شركة بيبسي كولا مصر الخاص برفع أسعار عدد من منتجاتها، التي تشمل عبوات البلاستيك، وذلك وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

وزير الأوقاف يفتتح اليوم المسابقة العالمية للقرآن بالعاصمة الإدارية

تنظم وزارة الأوقاف اليوم السبت، المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، بـ مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية.

رئيس كوريا الجنوبية يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية، والحزب الحاكم: استقالته حتمية

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في خطاب بثه التلفزيون اليوم السبت إنه يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية والتسبب في حالة من السخط.

الحلو ما يكملش، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر لمدة 4 ساعات اليوم

طقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، مؤكدة أن يسود اليوم طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، وشبورة مائية كثيفة.

إصابة 6 أشخاص بينهم ضابط ومعاون شرطة في حريق عمارتين بأسوان وإجراء عاجل من المحافظ

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بمراجعة كافة الاشتراطات والإجراءات الخاصة بالأمان والسلامة المهنية والتراخيص والمرافق العامة بالعمارات والمباني السكنية بمنطقة السيل الريفي وذلك عقب نشوب حريق بعمارتين سكنيتين مساء أمس الجمعة والذي امتد إلى 8 وحدات سكنية.

وزير خارجية إيران: مصير بشار الأسد "غير معروف"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن مصير الرئيس السوري بشار الأسد "غير معروف"، وذلك في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة.

اليوم، الحكم في قضية عمرو دياب والشاب المصفوع

تصدر، محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، الحكم على المطرب عمرو دياب وكذلك الحكم على الشاب الذي تعرض للصفع، في اتهامهما بالتعدي على بعضهما، داخل حفل زفاف بأحد الفنادق بالتجمع.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، الملوخية بـ 11 والبصل يفقد عرشه

أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

ما لهوش بديل، تغيير مفاجئ في ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

كشفت تقارير إنجليزية، آخر تطورات تجديد عقد محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

إطلاق سراح عشرات السجناء في درعا بعد سيطرة الفصائل المسلحة على المدينة (فيديو)

نشرت فصائل مسلحة في سوريا مقاطع فيديو قالت إنها صُوِّرت من محيط سجن إزرع المركزي في درعا بعد سيطرة "غرفة عمليات الجنوب" عليه، وأظهرت المقاطع المصورة عملية تحرير عدد كبير من السجناء.

اليوم، التموين تفتتح سوق اليوم الواحد بالمرج

تنظم الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، سوق اليوم الواحد بمنطقة المرج بالتنسيق مع محافظة القاهرة، والذي يتم افتتاحه للمرة الأولى لخدمة أهالي المنطقة وتلبية احتياجاتهم.

الكابوريا بـ 135 جنيها والبلطي في متناول اليد، أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

الأهلي يحل ضيفًا ثقيلًا اليوم على أورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إأفريقي في المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم على إستاد أورلاندو الوطني بالعاصمة جوهانسبرج، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

اليوم، حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الـ 11

يقام مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري، حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها الحادية عشرة، تحت رعاية المهندس نجيب ساويرس مؤسس الجائزة، وذلك بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والمثقفين والكتاب.

بيع رسالة بخط يد الموسيقار موزارت برقم فاق التوقعات

بيعت رسالة بخط يد الموسيقار النمساوي فولفجانج أماديوس موزارت تعود إلى عام 1783 في مزاد عبر الإنترنت لمزايد أوروبي مقابل 464200 دولار.

مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 12 - 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتا الأهلي وليفربول

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم السبت 7-12-2024 العديد من الهامة بمختلف دوريات العالم ولعل أبرزها مباراة الاهلي وأورلاندو بايرتس بدوري أبطال أفريقيا.

الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا "فورا"

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم السبت، تنبيهًا أمنيًّا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة سوريا فورًا.

اليوم، إعادة تشغيل الطريق الدائري القوس الغربي بعد انتهاء أعمال الأتوبيس الترددي

أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري أنها تعمل على إعادة تشغيل الطريق الدائري، بشكل كامل اليوم السبت، وذلك بعد الغلق الجزئي عند منزل "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن– المريوطية)، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي.

ارتفاع الأبيض وانخفاض البلدي، أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن تباينًا ملحوظًا، إذ ارتفع سعر الفراخ البيضاء مقابل انخفاض البلدي، وفقًا لآخر تحديث، اليوم السبت 7 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

فان ديزل يفاجئ لاعبي اتحاد جدة في غرفة الملابس بعد الفوز على النصر (فيديو)

قمة الدوري السعودي، حسم اتحاد جدة كلاسيكو الكرة السعودية بالفوز على النصر 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دوري روشن.

أنغام ترقص على عزف صولو منفرد في حفلها بدبي وتؤدي "أكتبلك تعهد" بشكل مختلف (فيديو)

أحيت النجمة أنغام واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في قطر ورفع الحفل شعار كامل العدد.

مسؤولون أمريكيون: سقوط دمشق بات قريبا وإيران مترددة في إنقاذ الأسد

كشف مسؤولون إيرانيون وإقليميون أن طهران أجلت كبار قادة فيلق القدس، الفرع الخارجي الحرس الثوري، فضلًا عن عناصر من الحرس الثوري، وبعض موظفي السفارة الإيرانية، وعائلاتهم، بالإضافة إلى مدنيين إيرانيين، حسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت.

اليوم، أولى جلسات محاكمة "سفاح عزبة رستم" بالغربية، أنهى حياة والدته وشقيقه وشقيقته بطريقة وحشية

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة برئاسة المستشار ياسر فاروق الدسوقي وعضوية كل من المستشارين أحمد محمد محمد عبد السلام ومحمد أبو بكر الصديق محمود المهدي وهيثم حلمي علي عوض الله اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة "سفاح عزبة رستم" والمتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقه وشقيقته والتمثيل بأجسادهم بتمزيقهم إلى أشلاء وإضرام النيران بهم.

ليفربول في مواجهة نارية أمام إيفوتون بالدوري الإنجليزي، وإنجاز تاريخي ينتظر صلاح

ليفربول ضد إيفرتون، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره إيفرتون في مباراة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

بعد أكثر من 3350 عاما من وفاته، إعادة بناء وجه الفرعون المصري أمنحتب الثالث (صور)

بفضل عملية إعادة بناء حديثة، تم استعادة وجهه الفرعون المهيب أمنحتب الثالث بعد أكثر من 3350 عامًا من وفاته، رغم أن المومياء الخاصة به تُعد واحدة من أسوأ المومياوات المحفوظة.

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