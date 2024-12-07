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اقتصاد

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي بلاستيك بالأسواق

تطبيق زيادة جديدة
تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، فيتو

تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي بلاستيك، تبدأ اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024؛ تطبيق قرار شركة بيبسي كولا مصر الخاص برفع أسعار عدد من منتجاتها، التي تشمل عبوات البلاستيك، وذلك وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

 

جنيهان زيادة في أسعار بيبسي بلاستيك بدءًا من اليوم السبت

وأكد «المنوفي» أن شركة بيبسي كولا مصر، قررت تغيير أسعار بعض منتجاتها التي تشمل العبوات البلاستيك بزيادة جنيهين مقارنة بسعرها السابق، وأن شركة بيبسي كولا مصر أرسلت إلى التجار والموردين والموزعين قرارًا بشأن تغيير أسعار منتجين من منتجاتها؛ هما عبوة بلاستيك 250 مل و400 مل.

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سعر بيبسي كولا بدءًا من ديسمبر الجاري، فيتو 

رفع سعر بيبسي بلاستيك 250 مل لـ 9.5 جنيه للمستهلك

وقال إن الشركة قررت رفع سعر عبوة بيبسي بلاستيك وزن 250 مل نحو جنيهين، ليصل سعر بيبسي عبوة بلاستيك وزن 250 مل إلى 9.5 جنيه للمستهلك مقابل 7.50 جنيه  سعره السابق.

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تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، فيتو

أسعار بيبسي بلاستيك 250 مل للتجار

وبحسب القرار فإنه صندوق بيبسي بلاستيك وزن 250 مل الذي يحتوي على 12 عبوة سيكون بسعر 110 جنيهات تسليم السيارة للمحال التجارية، و114 جنيهًا سعر بيع الصندوق للمستهلك.

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تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، فيتو

رفع سعر بيبسي بلاستيك 400 مل لـ 11.5 جنيه للمستهلك

 وشمل القرار رفع سعر عبوة بيبسي بلاستيك وزن 390 / 400 مل نحو جنيهين أيضًا؛ ليصل سعر بيبسي عبوة بلاستيك وزن 400 مل إلى 11.5 جنيه للمستهلك مقابل 9.5 جنيه سعرها السابق.

 

أسعار بيبسي بلاستيك 400 مل للتجار

ووفقًا لقرار الشركة سيباع صندوق بيبسي بلاستيك عبوة وزن 400 مل الذي يحتوي على 12 عبوة بسعر 130 جنيها تسليم السيارة للمحال التجارية، و138 جنيهًا سعر بيع الصندوق للمستهلك.

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تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، فيتو

رفع أسعار بيبسي خلال نوفمبر الماضي

يشار إلى أن هذه الزيادة ليست الجديدة التي تقرها الشركة في أقل من شهر؛ إذ أعلن  حازم المنوفي؛ أن  بيبسي كولا مصر أقرت زيادة جديدة في أسعار عدد من منتجاتها خلال شهر نوفمبر 2024.

 

2.75 جنيه زيادة في أسعار بيبسي كولا كانز 

وكانت شركة بيبسي قائمة جديدة تشمل أسعار منتجاتها، وأن تطبيق الزيادات في أسعار كانز بيبسي كولا بدءًا من الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024، ورفعت أسعار بيبسي كانز بنحو 2.75  جنيه مقارنة بسعرها السابق.

 

سعر بيبسي كولا بعد تطبيق الزيادة في نوفمبر الماضي

ونستعرض سعر بيبسي كولا بعد تطبيق الزيادة بدءًا من الجمعة 1 نوفمبر، التي جاءت كالآتي:

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تطبيق زيادة جديدة في أسعار بيبسي كولا في الأسواق، فيتو

سعر كانز بيبسي كولا 330 مل يرتفع لـ 14.5 جنيه

سجلت أسعار بيبسي كانز وزن 320/ 330 مل نحو 14.5 جنيه للمستهلك، وسعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك نحو 348 جنيهًا.

 

سعر كانز بيبسي كولا 250 مل يرتفع لـ 13.5 جنيه

وبلغت أسعار كانز بيبسي وزن 240/ 250 مل نحو 13.5 جنيه للمستهلك، وسعر بيع الصندوق الذي يحتوي على 24 عبوة للمستهلك نحو 324 جنيهًا.

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