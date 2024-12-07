السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الكابوريا بـ 135 جنيها والبلطي في متناول اليد، أسعار السمك اليوم السبت في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم،
أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

<span style=
أسعار السمك 

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت

 «فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

<span style=
أسعار السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 70 إلى 74 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 67 إلى 69 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة خليجي من 70 إلى 80 جنيها للكيلو.
  • تراوح  سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
<span style=
سعر السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر برانيس إسكندراني من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 300 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.
<span style=
سعر السمك اليوم

اسعار كيلو السمك اليوم في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو مرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو مرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو بربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو بربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

 

اسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 600 جنيه للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 165 جنيهًا حسب الحجم.
  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
<span style=
السمك

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم السبت

  1. تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيه للكيلو.
  3. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السمك أسعار الأسماك سعر الأسماك سعر السمك سعر الجمبري سعر البلطى سعر البوري سعر الماكريل سعر كيلو السمك سعر كيلو الاسماك اسعار البلطى اسعار البورى موقع فيتو فيتو اسعار الاسماك اليوم اسعار السمك اليوم سعر السمك اليوم سوق العبور اسعار الكابوريا

الأكثر قراءة

أول رد من القومي للاتصالات على ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن 30 %؜ (فيديو)

بعد مفاجأة جدة المجني عليه، اليوم فصل جديد بمحاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق

بعد حديثها عن مصير الأسد، إيران تبدأ في إجلاء قادتها العسكريين من سوريا

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تبدأ من 40 جنيهًا وقفزة خيالية للعنب المستورد بسوق العبور

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي بلاستيك بالأسواق

أنغام ترقص على عزف صولو منفرد في حفلها بدبي وتؤدي "أكتبلك تعهد" بشكل مختلف (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7 - 12 - 2024

مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 12 - 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتا الأهلي وليفربول

منوعات

المزيد

بعد أكثر من 3350 عاما من وفاته، إعادة بناء وجه الفرعون المصري أمنحتب الثالث (صور)

روسيا تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين إلى أوروبا

زوجة مغربية تتهم زوجها رسميا بالاغتصاب

بالدبس المغلي،أغرب محاولة انتحار لـ فران في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 06- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

هاجمته الصحف الألمانية بسبب مواقفه.. من هو لاعب مانشستر يونايتد نصير مزراوي؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية