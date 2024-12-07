السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، إعادة تشغيل الطريق الدائري القوس الغربي بعد انتهاء أعمال الأتوبيس الترددي

الطريق الدائري القوس
الطريق الدائري القوس الغربي، فيتو
ads

أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري أنها تعمل على إعادة تشغيل الطريق الدائري، بشكل كامل اليوم السبت، وذلك بعد الغلق الجزئي عند منزل "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن– المريوطية)، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددي.

 

غلق الطريق الدائري 

وكانت هيئة الطرق والكبارى قد أغلقت منطقة الأعمال لتنفيذ مشروع الـأتوبيس الترددي من 6 أيام عند منزل الطريق الدائري "القوس الغربي" المؤدي إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن– المريوطية)، ابتداءً من الساعة 7 صباح السبت 30/ 11/ 2024 وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بتوسعة الطريق الدائرى أعلى منزل الطريق الدائرى لمنطقة الرماية.

وتابعت: تم تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق (صفط اللبن –المريوطية)، وترغب بالسير باتجاه المنزل المؤدي إلى ميدان الرماية تقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائري في اتجاه طريق الواحات، ثم النزول يمينًا لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات)، في اتجاه طريق اسكندرية الصحراوى، ثم النزول يمينًا مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوي في اتجاه ميدان الرماية.

واختتمت: كما يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتعيين الخدمات المرورية اللازمة مع قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع المساعدات الفنية وجميع اللافتات الإرشادية بنطاق الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين، وكذلك اللوحات الإرشادية لزوم اتباع التحويلات المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للطرق والكباري الادارة العامة للمرو الادارة العامة للمرور الهيئة العامة للطرق التحويلات المرورية

مواد متعلقة

الدليل القرآني على فرعونية الهكسوس

المصري للتأمين يرصد تغطيات ومستهدفات الاقتصاد الفضي

مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث على الطريق الصحراوى الشرقى

يشكر المهرجان القومي للمسرح، أحدث ظهور للفنان أسامة عباس بعد غياب

حالة الطرق اليوم، كثافات متحركة بالدائرى الأوسطى والسياحى ومحور 26 يوليو

مزاد علني لبيع عدد من المحال التجارية والخدمية، الأربعاء

حاجزو بيت الوطن بالقاهرة الجديدة يشكون من تأخر أعمال المرافق بالمشروع

مصرع شخص صدمه توك توك بالمنيا

الأكثر قراءة

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار بيبسي بلاستيك بالأسواق

ولد في السعودية وهاجر إلى سوريا ورأسه يساوي 10 ملايين دولار، من هو الجولاني؟

أنغام ترقص على عزف صولو منفرد في حفلها بدبي وتؤدي "أكتبلك تعهد" بشكل مختلف (فيديو)

ما لهوش بديل، تغيير مفاجئ في ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

البيت الأبيض عن تغير قرار بايدن بشأن العفو عن نجله: الظروف تغيرت

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 7 - 12 - 2024

إصابة 6 أشخاص بينهم ضابط ومعاون شرطة في حريق عمارتين بأسوان وإجراء عاجل من المحافظ

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا على الطرق

منوعات

المزيد

روسيا تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين إلى أوروبا

زوجة مغربية تتهم زوجها رسميا بالاغتصاب

بالدبس المغلي،أغرب محاولة انتحار لـ فران في تركيا

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 06- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع أورلاندو.. الزمالك ضد إنيمبا.. ليفربول أمام جيرونا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية